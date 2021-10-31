Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 12:19
12:15
Политика
Авторы NetEase восхитились жестким ответом России на провокации Польши против «СП-2»
12:11
Политика
Блогер Голос Мордора: «Некоторые особенности польской политики в отношении Украины»
12:10
Происшествия
Опубликованы кадры с места убийства двух девочек в Кызыле
12:09
Украина
Эксперты: АО «Укрзализныця» распродает свои «ненужные объекты»
12:00
Весь мир
Конгрессмены США хотят заблокировать продажу истребителей F-16 Турции
12:00
Видео
Бывшая актриса нижегородского театра создала приют для животных-инвалидов
11:58
Шоу-бизнес
Бывшая жена Романа Малькова назвала прогулки с детьми причиной своего позитивного настроя
11:57
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нашли новый способ заработка
11:57
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали при обрушении башенного крана в Шанхае
11:52
Происшествия
Медики выписали шестерых россиян после массового отравления в отеле в Хургаде
Все новости

Лавров и глава ВОЗ Гебрейесус обсудили укрепление глобального здравоохранения
Политика
Лавров и глава ВОЗ Гебрейесус обсудили укрепление глобального здравоохранения
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Рим, 31 октября. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках саммита G20. Об этом сообщил руководитель ВОЗ на странице в Twitter.

По его словам, стороны во время встречи сошлись во мнениях относительно необходимости усиления глобальной архитектуры здравоохранения и ключевой роли ВОЗ в ней.

«Встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20 в Риме, и мы согласились, что мы должны укреплять глобальную архитектуру здравоохранения, включая ключевую роль ВОЗ, для предотвращения угроз здоровью людей», — отметил политик.

Как стало известно ранее, Тедрос Аданом Гебрейесус на саммите также поблагодарил российскую сторону за призыв к взаимному признанию вакцин.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лавров и глава ВОЗ Гебрейесус обсудили укрепление глобального здравоохранения
g20 лавров воз
Комментировать