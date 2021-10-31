Лавров и глава ВОЗ Гебрейесус обсудили укрепление глобального здравоохранения

Рим, 31 октября. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках саммита G20. Об этом сообщил руководитель ВОЗ на странице в Twitter.

По его словам, стороны во время встречи сошлись во мнениях относительно необходимости усиления глобальной архитектуры здравоохранения и ключевой роли ВОЗ в ней.

«Встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20 в Риме, и мы согласились, что мы должны укреплять глобальную архитектуру здравоохранения, включая ключевую роль ВОЗ, для предотвращения угроз здоровью людей», — отметил политик.

Как стало известно ранее, Тедрос Аданом Гебрейесус на саммите также поблагодарил российскую сторону за призыв к взаимному признанию вакцин.