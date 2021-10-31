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Чемпионат по скоростной копке могил прошел в Бурятии
Видео

Городское кладбище в Улан-Удэ стало полигоном необычных соревнований среди работников ритуальных служб. Землекопы сразились между собой в умении быстро и качественно рыть могилы.

Соревнования среди могильщиков — не редкость в России. В последние годы их часто проводят, чтобы повысить престиж этой нелегкой профессии и привлечь молодые кадры. Однако в Улан-Удэ конкурс среди работников ритуальных служб прошел впервые, в нем приняли участие десять специалистов из числа городских землекопов.

«Ну я просто копаю, да и все, нет здесь никаких фишек», — прокомментировал один из участников Алексей.

Для участников проведение подобных профессиональных соревнований стало настоящим сюрпризом. Специально к ним никто не готовился, однако азарт и желание заполучить главный приз в 30 тысяч рублей было у всех могильщиков.

«Мы также относимся к коммунальным службам города, поэтому наша профессия — землекопы — ничем не хуже остальных, поэтому и решили провести подобный конкурс и привлечь молодые кадры», — заявила главный инженер МАО «Специализированная служба» комитета городского хозяйства Улан-Удэ Галина Молчанова.

По правилам конкурса выкопанная могила должна быть определенных параметров — 220 сантиметров в длину, 90 сантиметров в ширину и полтора метра в глубину. Лучшим копателем стал Алексей Хайдуков, он вырыл яму за 50 минут.

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