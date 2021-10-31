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Вдова Караченцова предположила, что Светличная ушла из дома умирать
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова предположила, что Светличная ушла из дома умирать
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 31 октября. Звезда фильма «Бриллиантовая рука» Светлана Светличная пропала, потому что не хотела жить дальше. Таким мнением поделилась вдова актера Николая Караченцова, артистка Людмила Поргина.

Актриса сильно беспокоится за коллегу после истории с ее внезапным исчезновением. Ушедшую из дома Светличную несколько дней разыскивали правоохранители и волонтеры. По мнению Поргиной, ответственность за произошедшее несут члены семьи звезды советского кино.

«Совершили предательство и убийство, они выселили из той известной ей квартиры, где она могла бы не потеряться, в новую квартиру на 15-й этаж», — обвинила родных актрисы вдова Караченцова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Вдова Караченцова предположила, что Светличная ушла из дома умирать
Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Звезда «Бриллиантовой руки» исчезла 20 октября, а на следующий день ее сын обратился в полицию. Предполагалось, что 81-летняя актриса ушла из дома в черной шляпе и в шубе из цветных лоскутов. Вдова Караченцова считает, что у покинувшей дом Светличной была конкретная цель.

«Мне кажется, что она ушла умирать, она в кафешки заходила, ее кормили, узнавали, понимаете?» — пояснила Поргина.

В итоге актриса обнаружилась живой и невредимой на шоу Андрея Малахова. По данным источников, телеканал просто прятал Светличную в гостинице, чтобы ее не перехватили конкуренты. После истории с исчезновением артистка пришла на допрос к следователю и удивилась отсутствию цветов, поскольку решила, что это продолжение съемок шоу.

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светличная актрисы поргина
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