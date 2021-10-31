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Пропавшая в Астраханской области пятилетняя девочка найдена мертвой

  /   Обновлено: 31 октября 2021 10:34
Происшествия
Пропавшая в Астраханской области пятилетняя девочка найдена мертвой
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Komsomolskaya Pravda / pixabay.com

Астрахань, 31 октября. Полиция сообщила, что поиски пятилетней девочки, пропавшей накануне, закончены. Ее тело нашли в реке. Идет расследование трагедии.

Почти 200 человек привлекались к поиску без вести пропавшей несовершеннолетней девочки в Астраханской области. Она была в гостях у родственников в селе Барановке Красноярского района и бесследно исчезла после того, как вышла из дома 30 октября днем.

В мероприятиях участвовали волонтеры, полиция и кинологи с собаками. Сегодня стало известно, что ее тело обнаружили в реке Караульной. По предварительным данным, ребенок утонул.

Тем временем волонтеры ищут пропавшую в Севастополе 14-летнюю девочку. Судьба юной крымчанки взволновала пользователей соцсети, которые сделали свыше 150 репостов, чтобы помочь найти ребенка.

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девочка пропала мертвая
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