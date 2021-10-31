Руководство публичного акционерного общества «Украинские железные дороги» («Укрзализныця», УЗ) объявило о новом этапе продажи своих так называемых непрофильных активов. Предполагается, что уже до конца нынешнего года эта структура выставит на открытый аукцион сотни хозяйственных зданий при вокзалах и полустанках, а также реализует «списанный подвижной состав», находящийся на запасных путях региональных депо.

И независимые эксперты, и многие сотрудники УЗ на территории от Ужгорода до Мариуполя восприняли подобную инициативу как очередной шаг официального Киева к окончательной деградации транспортной системы. В сложившейся ситуации разбирался корреспондент ФАН.

В ходе международной конференции «Реформа государственных компаний как толчок к развитию конкурентных рынков» 19 октября нынешнего года номинальный руководитель УЗ Александр Камышин снова отрекся от каких-либо притязаний на некоторые подконтрольные ему объекты соответствующей инфраструктуры.

«Сегодня мы начинаем свою маленькую историю приватизации. У нас есть целая куча [железнодорожных] объектов по всей стране, которые нужно срочно продавать. Начнем с небольших шагов: продадим 400 хозяйственных построек и прилегающих к ним земельных участков», — заявил он.

ФБА «Экономика сегодня» / Леонид Андросов

По словам Камышина, уже к концу текущего года за упомянутые объекты Украина сможет выручить до 500 млн гривен (9,5 млн долларов). Предполагается, что в ближайшее время на Украине будут проданы строения при 900 остановочных платформах и небольших станциях, а здания вокзалов в некоторых городах превратятся в филиалы торговых центров и выставочные павильоны.

«Это позволит привлечь дополнительные средства в развитие рельсового хозяйства и локомотивы», — отметил глава «Укрзализныци».

Любопытно, что первый этап приватизации объектов УЗ, объявленный официальным Киевом еще в 2018 году, потерпело полное фиаско. Из двух тысяч объектов украинских железных дорог в частную собственность перешли только 700 построек при остановочных платформах и 44 вокзальных помещения.

«Абсолютное большинство зданий, выставленных УЗ на продажу и в «партнерское пользование», находятся в аварийном состоянии или не подлежат восстановлению, — сказал в комментарии ФАН киевский юрист Виктор Барчук. — Иное дело — если объектами приватизации станут подъездные пути к предприятиям и прилегающая к ним земля».

Новостное агентство «Харьков». / Леонид Андросов

Уже стали: по некоторым данным, сразу несколько участков упомянутых подъездных железнодорожных путей, соединявших ныне разрушенные промышленные предприятия с основными железнодорожными магистралями, сегодня на Украине превратились в так называемую частную охранную зону.

«В ближайшее время здесь будет построен элитный коттеджный поселок, а по рельсам небольшие составы будут подвозить в местные магазины продукты питания, медикаменты и топливо, — сказал корреспонденту ФАН на основе полной конфиденциальности куратор крупного инвестиционного проекта в Черниговской области. — За это инвесторы заплатят Киеву в целом и «Укрзализныце» в частности сотни миллионов гривен. А может быть, и намного больше: все зависит от финансового аппетита властей».

Каким именно образом будет осуществляться распродажа объектов и территорий УЗ на сей раз, не сообщается.

«Скорее всего, «ненужными объектами» при продаже собственности некогда одной из самых стабильных транспортных структур Украины Киев не ограничится, — отметила Федеральному агентству новостей представитель местной профсоюзной организации Марина Баталова. — В обозримом будущем в металлолом будут сданы сотни километров рельс и тысячи вагонов. А пассажирам еще не раз придется вспомнить популярную песню, герой которой «шел домой по шпалам». Хотя и шпалы на Украине со временем будут проданы».

Как бы там ни было, а на предложение распродажи «ненужного имущества УЗ» уже отреагировали десятки крупных украинских фирм. Чем закончится проведение предполагаемого аукциона, станет известно уже к 15 декабря нынешнего года.