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Эксперт по кибербезопасности рассказал, что делать при утере смартфона
Общество
Эксперт по кибербезопасности рассказал, что делать при утере смартфона
pexels.com  /  cottonbro

Москва, 31 октября. Потеря смартфона связана со многими рисками. Чтобы избежать неприятностей, нужно иметь удаленный доступ к телефону, заявил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

По словам специалиста, мошенники могут добраться до банковских онлайн-приложений и вывести все деньги. Если на смартфоне находятся важные документы, злоумышленник может угрожать удалить их. Дмитрий Галов добавил, что найти телефон можно при помощи специальной функции поиска.

«Поиск при этом осуществляется по географической карте на ПК или на других смартфонах, связанных с этим аккаунтом… Если же батарея села, этот способ уже вряд ли поможет», — пояснил эксперт РИА Новости.

Если функция активирована, с ее помощью можно стереть все данные с устройства и заблокировать его. При пропаже смартфона Галов призвал срочно заблокировать sim-карту, чтобы мошенники не смогли авторизоваться в различных сервисах. Также следует отвязать все банковские карты от этого номера телефона. Заблокировать устройство можно через аккаунты Google или Apple ID, подытожил он.

Ранее эксперт по безопасности Алексей Лукацкий рассказал, как орудуют мошенники, предлагающие россиянам «предодобренные кредиты». По его словам, злоумышленники стараются связаться с потенциальной жертвой в неудобное время. Они уверены, что если человек занят работой, то не способен критически мыслить.

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