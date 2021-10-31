В Северной Македонии стартовало голосование во втором туре местных выборов

Скопье, 31 октября. Северная Македония приступила к проведению второго тура выборов в органы местного самоуправления. На территории страны начал работать 2 481 избирательный участок.

Основными участниками избирательного процесса стали правящая партия Социал-демократический союз Македонии, оппозиция — Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство, а также албанский Демократический союз за интеграцию и «Альянс албанцев».

За проведением голосования будут следить практически 1600 местных и зарубежных наблюдателей. Правом голоса в республике обладают 1 353 990 жителей.

Как стало известно ранее, сотрудник посольства Северной Македонии в Москве объявлен персоной нон грата. Это стало ответной мерой на действия против российского дипломата в августе.