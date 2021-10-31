Более 46 тысяч избирательных участков открылись в Японии на парламентских выборах

Токио, 31 октября. Япония приступила к проведению выборов депутатов нижней палаты парламента, которая является приоритетной при избрании главы правительства и принятии проекта государственного бюджета. На территории страны открылись более 46 тысяч участков для голосования.

По итогу избирательного процесса будут выбраны 465 депутатов, 289 из них — по одномандатным округам, а еще 176 пройдут на основе пропорционального партийного голосования в 11 регионах.

Всего в парламентских выборах принимает участие 1051 политик от девяти политических партий. До предвыборного роспуска депутатов парламент контролировала правящая Либерально-демократическая партия во главе с новым японским премьером Фумио Кисидой.

Как стало известно ранее, посольства Японии за рубежом открыли участки для голосования на выборах в парламент. Они начали работать в 226 местах по всему миру.