Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 10:50
10:47
Политика
Лавров и глава ВОЗ Гебрейесус обсудили укрепление глобального здравоохранения
10:40
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова предположила, что Светличная ушла из дома умирать
10:36
Общество
Финансовый гороскоп ноября: Гинзбург рассказала, каким знакам не повезет с деньгами
10:32
Происшествия
Пропавшая в Астраханской области пятилетняя девочка найдена мертвой
10:30
Интервью
Меньшов, Ходченкова, Цыганов: режиссер сериала «Везет» пообещал настоящих героев в своей картине
10:29
Общество
Трехлетнего ребенка вытащила из колодца школьница в Новосибирске
10:28
Происшествия
Вероятной причиной отравления 40 российских туристов в Хургаде названа водопроводная вода
10:25
Общество
Эксперт по кибербезопасности рассказал, что делать при утере смартфона
10:23
Политика
В Северной Македонии стартовало голосование во втором туре местных выборов
10:21
Политика
Более 46 тысяч избирательных участков открылись в Японии на парламентских выборах
Все новости

Более 46 тысяч избирательных участков открылись в Японии на парламентских выборах
Политика
Более 46 тысяч избирательных участков открылись в Японии на парламентских выборах
pixabay.com

Токио, 31 октября. Япония приступила к проведению выборов депутатов нижней палаты парламента, которая является приоритетной при избрании главы правительства и принятии проекта государственного бюджета. На территории страны открылись более 46 тысяч участков для голосования.

По итогу избирательного процесса будут выбраны 465 депутатов, 289 из них — по одномандатным округам, а еще 176 пройдут на основе пропорционального партийного голосования в 11 регионах.

Всего в парламентских выборах принимает участие 1051 политик от девяти политических партий. До предвыборного роспуска депутатов парламент контролировала правящая Либерально-демократическая партия во главе с новым японским премьером Фумио Кисидой.

Как стало известно ранее, посольства Японии за рубежом открыли участки для голосования на выборах в парламент. Они начали работать в 226 местах по всему миру.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Более 46 тысяч избирательных участков открылись в Японии на парламентских выборах
выборы япония парламент
Комментировать