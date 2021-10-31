Алексей Ягудин признался, что многие зрители Первого канала считают Бородину «позором»

Москва, 31 октября. Фигурист и ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин рассказал, как многие зрители Первого канала относятся к принимающей участие в проекте ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной. По словам олимпийского чемпиона, она не вызывает симпатии у аудитории.

Бородина выступает на льду в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым. Пока ведущей телестройки не удалось заслужить любовь публики и получить высокие оценки от судей. Ягудин признался в эфире YouTube-шоу «Детали», что считает пару Бородиной и Соловьева одной из самых слабых в нынешнем сезоне.

По словам фигуриста, основная аудитория Первого канала не любит ведущую «Дома-2». Некоторым участникам «Ледникового периода» особенно трудно завоевать любовь возрастных зрителей, добавил олимпийский чемпион.

«Когда они видят Олю Бузову, Ксению Бородину, Даню Милохина, то твердят: «Зачем этот позор?»» — пояснил Ягудин.

При этом спортсмен все же заступился за этих участников. Как отметил фигурист, знаменитости действительно стараются, поэтому с ними приятно работать.

В прошлом выпуске «Ледникового периода» Бородина и Соловьев показали номер под композицию из фильма «Карнавал». В выступлении телеведущая обыгрывала свою неуклюжесть, чем насмешила многих членов жюри, но только не Татьяну Тарасову. Заслуженный тренер СССР заявила, что пара выступила неплохо, однако не развеселила ее.