Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 10:49
10:47
Политика
Лавров и глава ВОЗ Гебрейесус обсудили укрепление глобального здравоохранения
10:40
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова предположила, что Светличная ушла из дома умирать
10:36
Общество
Финансовый гороскоп ноября: Гинзбург рассказала, каким знакам не повезет с деньгами
10:32
Происшествия
Пропавшая в Астраханской области пятилетняя девочка найдена мертвой
10:30
Интервью
Меньшов, Ходченкова, Цыганов: режиссер сериала «Везет» пообещал настоящих героев в своей картине
10:29
Общество
Трехлетнего ребенка вытащила из колодца школьница в Новосибирске
10:28
Происшествия
Вероятной причиной отравления 40 российских туристов в Хургаде названа водопроводная вода
10:25
Общество
Эксперт по кибербезопасности рассказал, что делать при утере смартфона
10:23
Политика
В Северной Македонии стартовало голосование во втором туре местных выборов
10:21
Политика
Более 46 тысяч избирательных участков открылись в Японии на парламентских выборах
Все новости

Алексей Ягудин признался, что многие зрители Первого канала считают Бородину «позором»
Шоу-бизнес
Алексей Ягудин признался, что многие зрители Первого канала считают Бородину «позором»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 31 октября. Фигурист и ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин рассказал, как многие зрители Первого канала относятся к принимающей участие в проекте ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной. По словам олимпийского чемпиона, она не вызывает симпатии у аудитории.

Бородина выступает на льду в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым. Пока ведущей телестройки не удалось заслужить любовь публики и получить высокие оценки от судей. Ягудин признался в эфире YouTube-шоу «Детали», что считает пару Бородиной и Соловьева одной из самых слабых в нынешнем сезоне.

По словам фигуриста, основная аудитория Первого канала не любит ведущую «Дома-2». Некоторым участникам «Ледникового периода» особенно трудно завоевать любовь возрастных зрителей, добавил олимпийский чемпион.

«Когда они видят Олю Бузову, Ксению Бородину, Даню Милохина, то твердят: «Зачем этот позор?»» — пояснил Ягудин.

При этом спортсмен все же заступился за этих участников. Как отметил фигурист, знаменитости действительно стараются, поэтому с ними приятно работать.

В прошлом выпуске «Ледникового периода» Бородина и Соловьев показали номер под композицию из фильма «Карнавал». В выступлении телеведущая обыгрывала свою неуклюжесть, чем насмешила многих членов жюри, но только не Татьяну Тарасову. Заслуженный тренер СССР заявила, что пара выступила неплохо, однако не развеселила ее.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Алексей Ягудин признался, что многие зрители Первого канала считают Бородину «позором»
ледниковый период бородина ягудин
Комментировать