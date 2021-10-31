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Следователи заинтересовались нелегальным домом престарелых в Кемеровской области

  /   Обновлено: 31 октября 2021 10:24
Происшествия
Следователи заинтересовались нелегальным домом престарелых в Кемеровской области
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Новокузнецк, 31 октября. Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку после сообщений в СМИ о подпольном доме престарелых, в котором умирают люди.

Очевидцы рассказали, что учреждение открыли в одной из квартир жилого дома в Новокузнецке. Там умерли несколько пожилых пациентов.

Следователь опрашивает директора организации, у которой есть якобы вся необходимая документация. Полиция устанавливает законность данного вида бизнеса. Также специалистам предстоит установить причины и обстоятельства гибели пожилых пациентов.

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