Следователи заинтересовались нелегальным домом престарелых в Кемеровской области

Новокузнецк, 31 октября. Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку после сообщений в СМИ о подпольном доме престарелых, в котором умирают люди.

Очевидцы рассказали, что учреждение открыли в одной из квартир жилого дома в Новокузнецке. Там умерли несколько пожилых пациентов.

Следователь опрашивает директора организации, у которой есть якобы вся необходимая документация. Полиция устанавливает законность данного вида бизнеса. Также специалистам предстоит установить причины и обстоятельства гибели пожилых пациентов.