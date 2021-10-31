Политолог Сосновский вспомнил встречу с Примаковым после «разворота над Атлантикой»

Москва, 31 октября. Известный немецкий политолог Александр Сосновский рассказал о самой запоминающейся встрече с бывшим российским премьер-министром Евгением Примаковым после его «разворота над Атлантикой».

Бывший глава правительства 29 октября мог бы отметить свой 92-й день рождения. Примаков всем коллегам запомнился исключительно с положительной стороны. В биографии политика есть особенный случай, который заслуживает отдельного внимания. Речь идет о легендарном «развороте над Атлантикой». Премьер направлялся в США, когда узнал, что НАТО приняла решение о бомбежке Югославии. В момент, когда самолет находился над Атлантическим океаном, Примаков распорядился разворачиваться и возвращаться в Россию.

Александр Сосновский в своем Telegram-канале рассказал о незабываемой встрече с премьером в Бонне, куда глава правительства прилетел после своего знаменитого «разворота над Атлантикой».

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«Он сходил с трапа уверенно, но видно было как он напряжен и собран. Мы стояли в толпе журналистов и ждали, чтобы он сказал нам о том, что будет с миром дальше. А он подошел и сказал: «Мне нечего было больше делать в США, и я решил вернуться»», — процитировал Примакова политолог.

В заключении эксперт отметил, что он просто был счастлив познакомиться с бывшим премьер-министром России.

Александр Сосновский ранее рассказал, как жесткий ответ России на угрозы Германии испугал немцев. Речь идет о реакции Москвы и выпад главы оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая призвала сдерживать РФ при помощи ядерного вооружения.