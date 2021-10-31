Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 10:49
10:47
Политика
Лавров и глава ВОЗ Гебрейесус обсудили укрепление глобального здравоохранения
10:40
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова предположила, что Светличная ушла из дома умирать
10:36
Общество
Финансовый гороскоп ноября: Гинзбург рассказала, каким знакам не повезет с деньгами
10:32
Происшествия
Пропавшая в Астраханской области пятилетняя девочка найдена мертвой
10:30
Интервью
Меньшов, Ходченкова, Цыганов: режиссер сериала «Везет» пообещал настоящих героев в своей картине
10:29
Общество
Трехлетнего ребенка вытащила из колодца школьница в Новосибирске
10:28
Происшествия
Вероятной причиной отравления 40 российских туристов в Хургаде названа водопроводная вода
10:25
Общество
Эксперт по кибербезопасности рассказал, что делать при утере смартфона
10:23
Политика
В Северной Македонии стартовало голосование во втором туре местных выборов
10:21
Политика
Более 46 тысяч избирательных участков открылись в Японии на парламентских выборах
Все новости

Политолог Сосновский вспомнил встречу с Примаковым после «разворота над Атлантикой»
Политика
Политолог Сосновский вспомнил встречу с Примаковым после «разворота над Атлантикой»
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Москва, 31 октября. Известный немецкий политолог Александр Сосновский рассказал о самой запоминающейся встрече с бывшим российским премьер-министром Евгением Примаковым после его «разворота над Атлантикой».

Бывший глава правительства 29 октября мог бы отметить свой 92-й день рождения. Примаков всем коллегам запомнился исключительно с положительной стороны. В биографии политика есть особенный случай, который заслуживает отдельного внимания. Речь идет о легендарном «развороте над Атлантикой». Премьер направлялся в США, когда узнал, что НАТО приняла решение о бомбежке Югославии. В момент, когда самолет находился над Атлантическим океаном, Примаков распорядился разворачиваться и возвращаться в Россию.

Александр Сосновский в своем Telegram-канале рассказал о незабываемой встрече с премьером в Бонне, куда глава правительства прилетел после своего знаменитого «разворота над Атлантикой».

Политолог Сосновский вспомнил встречу с Примаковым после «разворота над Атлантикой»
Pr Scr youtube.com / «Кто против?»

«Он сходил с трапа уверенно, но видно было как он напряжен и собран. Мы стояли в толпе журналистов и ждали, чтобы он сказал нам о том, что будет с миром дальше. А он подошел и сказал: «Мне нечего было больше делать в США, и я решил вернуться»», — процитировал Примакова политолог.

В заключении эксперт отметил, что он просто был счастлив познакомиться с бывшим премьер-министром России.

Александр Сосновский ранее рассказал, как жесткий ответ России на угрозы Германии испугал немцев. Речь идет о реакции Москвы и выпад главы оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая призвала сдерживать РФ при помощи ядерного вооружения.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Сосновский вспомнил встречу с Примаковым после «разворота над Атлантикой»
сша примаков атлантика сосновский
Комментировать