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Фигуристка Валиева прокомментировала свою победу в Гран-при Skate Canada

  /   Обновлено: 31 октября 2021 10:11
Спорт
Фигуристка Валиева прокомментировала свою победу в Гран-при Skate Canada
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Ванкувер, 31 октября. Российская фигуристка Камила Валиева, победившая на этапе серии Гран-при в Ванкувере с двумя мировыми рекордами, намерена улучшить качество своих программ. Спортсменка рассказала об этом во время общения с журналистами.

Россиянка заявила, что была счастлива достойно выполнить свою программу. По мнению Валиевой, при выступлении она допустила небольшие помарки, но на оценки судей они никак не повлияли.

«Я счастлива таким оценкам. Я буду стараться катать чуть лучше, выполнять поставленную задачу, а насчет оценок — это будут решать судьи», — прокомментировала спортсменка.

Камила Валиева — новая звезда отечественного фигурного катания. В свои 15 лет она является чемпионкой мира среди юниорок. В этом сезоне россиянка выступает на взрослом уровне.

Фигуристка в рамках Skate Canada получила 180,89 балла за произвольную программу. Она установила два рекорда: в произвольной программе и по общей сумме баллов в женском одиночном катании. Предыдущий рекорд Валиева установила в начале октября на соревнованиях Finlandia Trophy.

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