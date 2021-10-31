Фигуристка Валиева прокомментировала свою победу в Гран-при Skate Canada

Ванкувер, 31 октября. Российская фигуристка Камила Валиева, победившая на этапе серии Гран-при в Ванкувере с двумя мировыми рекордами, намерена улучшить качество своих программ. Спортсменка рассказала об этом во время общения с журналистами.

Россиянка заявила, что была счастлива достойно выполнить свою программу. По мнению Валиевой, при выступлении она допустила небольшие помарки, но на оценки судей они никак не повлияли.

«Я счастлива таким оценкам. Я буду стараться катать чуть лучше, выполнять поставленную задачу, а насчет оценок — это будут решать судьи», — прокомментировала спортсменка.

Камила Валиева — новая звезда отечественного фигурного катания. В свои 15 лет она является чемпионкой мира среди юниорок. В этом сезоне россиянка выступает на взрослом уровне.

Фигуристка в рамках Skate Canada получила 180,89 балла за произвольную программу. Она установила два рекорда: в произвольной программе и по общей сумме баллов в женском одиночном катании. Предыдущий рекорд Валиева установила в начале октября на соревнованиях Finlandia Trophy.