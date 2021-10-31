Конгрессмены США хотят заблокировать продажу истребителей F-16 Турции

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Киргизия

Бишкек покупает турецкие беспилотники

Заместитель премьер-министра Кыргызстана и глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев сообщил о заказе партии БПЛА Bayraktar TB2.

Он отметил, что дроны уже проходят сборку на заводе Baykar и скоро будут поставлены в Киргизию, а операторы БПЛА проходят подготовку в Турции. Ташиев также сообщил, что Бишкек покупает и российские беспилотники «Орлан-10Е».

Кыргызстан закупит у Турции ударные БПЛА Bayraktar TB2 https://t.co/YWgaSod1wM — WARTIME (@wartime_info) October 22, 2021

Несколькими днями позже стали известны некоторые подробности приобретения Киргизской Республикой авиационной техники у Анкары и Москвы. Заказ содержит шесть «Орланов» и три Bayraktar. Стоимость всех девяти беспилотных летательных аппаратов в общей сложности может составить почти 17 млн долларов.

Китай

Новый самолет для Военно-морских сил КНР

Пользователи китайских соцсетей сообщают, что 29 октября в Шэньяне состоялся первый полет палубного истребителя пятого поколения Shenyang J-35, произведенного для ВМС Китая.

I must admit; I‘m again speechless! ???? Within just a few days not only the J-20B as the first twin-seater stealth fighter but finally also the J-35 (?) was unveiled.



So, say HELLO????again, this time to China‘s next generation carrier-borne fighter … and this is not faked! pic.twitter.com/hblz94r2bB — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) October 29, 2021

Самолет стал развитием Shenyang FC-31, поднявшегося в воздух еще в 2012 году. Это альтернативный проект китайского истребителя пятого поколения по отношению к уже принятому на вооружение ВВС НОАК J-20.

J-35 имеет практически такую же базовую компоновку, как и FC-31: два двигателя и типовые воздухозаборники. Основными отличиями являются крепления для стартовой катапульты и механизмы складывания крыла.

СМИ также обращают внимание на некоторую схожесть данного истребителя с американским F-35. Подробные характеристики китайского палубника неизвестны.

Индия

Новый БПЛА-демонстратор

В Индии показали испытательный процесс технологического демонстратора беспилотного летательного аппарата SWiFT (Stealth Wing Flying Testbed). Этот БПЛА предназначен для подтверждения технических подходов и решений при создании будущего боевого дрона-бомбардировщика Ghatak.

#DRDO initiates testing of advanced SWiFT stealth drone.

The Defense Research and Development Organization (DRDO) has begun ground testing of the SWiFT demonstrator, the future Ghatak strike drone. The maximum take-off weight of the UAV is 1 ton.https://t.co/h4RIhu72hY — Styopa Safaryan (@StyopaS) October 26, 2021

Беспилотник выполнен по схеме летающего крыла с воздухозаборником над передней частью фюзеляжа. SWiFT оснащен российским турбореактивным двухконтурным двигателем 36MT разработки НПО «Сатурн», который устанавливается на тактические ракеты типа Х-59М.

Россия

Проект КнААЗ по внедрению технологий дополненной реальности

В ОАК подвели итоги конкурса по совершенствованию производственной системы. Проект по внедрению элементов дополненной реальности при изготовлении самолетов пятого поколения Су-57, разработанный специалистами филиала компании «Сухой» — Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю. А. Гагарина, получил главную награду конкурса и переходящий кубок ОАК.

Для ускорения сборки Су-57 применят дополненную реальность



Проект использования дополненной реальности при сборке истребителей пятого поколения Су-57 получил главную награду конкурса Объединенной авиастроительной корпорации.

⠀

— Наша технология предполагает использование ... pic.twitter.com/C2kI1O05ia — Komsagram • Комсомольск-на-Амуре (@komsagram) October 30, 2021

«Технология предполагает использование специальных AR-устройств, с помощью которых будет возможно наложение цифровой модели агрегата на реальный объект. Данная функция поможет визуализировать корректное положение деталей воздушного судна в процессе его сборки, что позволит обеспечить высокую точность выполнения технологических операций на рабочем участке и сократить длительность их выполнения. Также при помощи этой технологии планируется осуществлять визуализацию контуров окраски при подготовке воздушного судна к нанесению покрытия или их последующий контроль», — рассказал ведущий программист КнААЗ Валерий Тимохин.

В рамках пилотного проекта с помощью технологий дополненной реальности выполняется общетехнический осмотр агрегатов. В будущем ее планируется использовать в процессе сборки и покраски, в рамках серийного производства самолетов.

США

Миллионы долларов для Kratos на разработку нового БПЛА

Подразделение беспилотных систем Kratos Defense & Security Solutions (KD&SS) подписало новый контракт с Министерством обороны США. В рамках контракта стоимостью 17,6 млн долларов KD&SS вместе с исследовательской лабораторией ВВС США должны разработать новый БПЛА Off Board Sensing Station (OBSS). Работы будут выполняться на защищенных инженерно-технологических объектах Kratos в Техасе, Калифорнии и Оклахоме на протяжении 12 месяцев.

OBSS должен стать доступным по цене, модульным реактивным БПЛА. Он будет оснащаться как наступательным вооружением, так и набором специальных сенсоров. Это позволит выполнять широкий спектр задач по поддержке как наземных сил, так и авиации.

В случае успешного проектирования, в контракте предусмотрен опцион продления на 15 месяцев для постройки и демонстрации прототипов дрона. Эти работы будут оцениваться в 49 млн долларов.

В США собран первый ударный вертолет для Бахрейна

Компания Bell завершила строительство первого из 12 ударных вертолетов AH-1Z Viper для поставки в Бахрейн.

Bell Textron Inc. celebrated the completion of the first AH-1Z Viper attack helicopter for the Kingdom of Bahrain on Sept. 30. https://t.co/XYsVa8UfLw pic.twitter.com/ABS7NwWewD — AsianMilitaryReview (@amrmagazine) October 27, 2021

О сделке, которая оценивается в 911,4 млн долларов, впервые было объявлено в 2018 году во время проведения Бахрейнского международного авиасалона.

Вертолет будет подготовлен к поставке в Бахрейн Управлением оборонных контрактов США и передан заказчику в 2022 году. Помимо дюжины AH-1Z покупатель получит ракеты класса «воздух — поверхность» (AGM-114 Hellfire) и управляемые снаряды BAE Systems Advance Precision Kill Weapon System II.

Компания Boeing не без проблем отправила в Катар первую партию истребителей F-15QA

Первая партия, подготовленная к отправке, состояла из пяти самолетов F-15QA (с.н. 17-0006, 17-0013, 17-0014, 17-0015 и 17-0016). Однако утром 27 октября предприятие Boeing покинули только четыре истребителя. Пятый по неизвестным причинам не вылетел.

Планировалось, что эти четыре самолета будут дозаправлены воздушным танкером KC-10A ВВС США на маршруте до авиабазы Лейкенхит ВВС Великобритании. По всей видимости, с заправщиком возникли технические проблемы, и истребители совершили незапланированную посадку в международном аэропорту Бангора (штат Мэн) для заправки топливом.

Here Are The First Four F-15QA Eagle Jets For The Qatar Emiri Air Force: https://t.co/Ogyc3FwBWU — The Aviationist (@TheAviationist) October 29, 2021

После этого эскадрилья должна была вылететь в Лейкенхит с расчетным временем прибытия — вечер 27 октября. Однако в этот раз плохая погода помешала вылету четверке F-15QA.

Днем позже истребители все-таки приземлились на авиабазе ВВС Великобритании. По сообщениям британских СМИ 30 октября самолеты успешно вылетели в Катар.

В США пытаются блокировать продажу Турции истребителей F-16

Американские законодатели от демократов и республиканцев призвали администрацию президента Джо Байдена заблокировать продажу Анкаре партии самолетов F-16 производства Lockheed Martin.

Одиннадцать конгрессменов во главе с Николь Маллиотакис от Республиканской партии и представителем от Демократической партии Кэролайн Мелони написали официальное письмо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену, в котором выразили свою обеспокоенность сообщениями о продаже истребителей Турции, и заявили, что заблокируют в конгрессе такую сделку.

«После сентябрьского объявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция приобретет дополнительную партию российских ЗРС С-400, мы не можем позволить себе поставить под угрозу нашу национальную безопасность, отправив самолеты американского производства союзнику по договору, который продолжает вести себя как противник», — говорится в их обращении.

Democratic and Republican US lawmakers urged President Joe Biden’s administration not to sell F-16 fighter jets to Turkey and said they were confident Congress would block any such exports.https://t.co/usyWLxTFYg — The Arab Weekly (@ArabWeekly) October 27, 2021

В письме также отмечается, что пока президент Эрдоган продвигает свой экспансионистский проект в Восточном Средиземноморье, Анкара будет продолжать угрожать национальной безопасности США и безопасности ближайших союзников в регионе — Греции, Израилю и Кипру.

«Мы настоятельно призываем вас действовать в наших национальных интересах и во имя стабильности в регионе, отказавшись обновлять устаревающий истребительный парк ВВС Турции, и мы с нетерпением ждем вашего ответа», — добавили парламентарии.

Напомним, на прошлой неделе турецкие официальные лица заявляли о том, что вопрос поставки истребителей F-16 для Анкары решен успешно.

Швеция

Saab готовится передать ВВС Бразилии Gripen E

Первый из 36 истребителей Gripen E будет передан в ближайшее время в бразильские ВВС, после прохождения летных испытаний. Процесс поставки начнется уже в ноябре. Самолеты были заказаны у шведской компании Saab в рамках сделки на 4 млрд долларов, которая также включает в себя организацию предприятия по сборке истребителей в самой Бразилии.

В 2013 году Saab выиграла тендер на участие в программе F-X2 по замене парка истребителей, эксплуатируемых бразильской армией, а в октябре 2014 года был подписан твердый контракт на производство и поставку 36 самолетов.

Украина

Первое боевое применение БПЛА Bayraktar в Украине

26 октября ВС Украины впервые задействовали в боевых действиях в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar, говорится в заявлении в официальном аккаунте ВСУ в Facebook.

В нем отмечается, что позиции возле села Гранитное в Донецкой области были обстреляны гаубицами, в результате чего один украинский солдат погиб и двое получили ранения.

Байрактары бьют по Донбассу.



Ну что, началось. Сообщается, что ВСУ впервые использовали турецкие ударные дроны Bayraktar TB2 в Донбассе.



Бутусов добавляет, что приказ на использование Bayraktar TB2 отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.https://t.co/49y5FYqFM7 pic.twitter.com/J8ePBNFOrw — Александр Коц (@sashakots) October 26, 2021

В заявлении указывается, что, хотя рапорт по этому поводу был передан в специальную миссию ОБСЕ, никаких результатов это не принесло. Поэтому украинская армия впервые задействовала турецкие дроны Bayraktar TB2 для атаки позиций непризнанной Донецкой Народной Республики.

БПЛА с управляемой бомбой вывел из строя гаубицу армии ДНР. О человеческих жертвах в результате налета не сообщается.

Япония

Поставка первого самолета-заправщика из США

29 октября воздушный танкер KC-46A для японских сил самообороны (JASDF) прибыл на авиабазу Йонаго-Михо. Самолет с серийным номером 14-3611 совершил беспосадочный перелет из аэропорта Сиэтл Боинг Филд (Вашингтон).

???????????????????? On October 29, 2021, the first Boeing KC-46A tanker aircraft (military number 14-3611), built by Boeing in Everett for the Japanese Air Force, arrived at the Miho Air Force Base of the Japanese Air Defense Forces in Tottori Prefecture

Japan has ordered four KS-46A aircraft pic.twitter.com/w9uKuXNr14 — The RAGE X (@theragex) October 30, 2021

Япония заказала в США четыре KC-46A в октябре 2015 года. По данным местных СМИ, в общей сложности страна намерена приобрести шесть самолетов данного типа.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Крылья войны», чтобы быть в курсе новостей из мира военной авиации.

Данная статья является исключительно мнением автора и может на совпадать с позицией редакции.