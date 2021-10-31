Конгрессмены США хотят заблокировать продажу истребителей F-16 Турции

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.
Киргизия
Бишкек покупает турецкие беспилотники
Заместитель премьер-министра Кыргызстана и глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев сообщил о заказе партии БПЛА Bayraktar TB2.
Он отметил, что дроны уже проходят сборку на заводе Baykar и скоро будут поставлены в Киргизию, а операторы БПЛА проходят подготовку в Турции. Ташиев также сообщил, что Бишкек покупает и российские беспилотники «Орлан-10Е».
Кыргызстан закупит у Турции ударные БПЛА Bayraktar TB2 https://t.co/YWgaSod1wM— WARTIME (@wartime_info) October 22, 2021
Несколькими днями позже стали известны некоторые подробности приобретения Киргизской Республикой авиационной техники у Анкары и Москвы. Заказ содержит шесть «Орланов» и три Bayraktar. Стоимость всех девяти беспилотных летательных аппаратов в общей сложности может составить почти 17 млн долларов.
Китай
Новый самолет для Военно-морских сил КНР
Пользователи китайских соцсетей сообщают, что 29 октября в Шэньяне состоялся первый полет палубного истребителя пятого поколения Shenyang J-35, произведенного для ВМС Китая.
I must admit; I‘m again speechless! ???? Within just a few days not only the J-20B as the first twin-seater stealth fighter but finally also the J-35 (?) was unveiled.— @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) October 29, 2021
So, say HELLO????again, this time to China‘s next generation carrier-borne fighter … and this is not faked! pic.twitter.com/hblz94r2bB
Самолет стал развитием Shenyang FC-31, поднявшегося в воздух еще в 2012 году. Это альтернативный проект китайского истребителя пятого поколения по отношению к уже принятому на вооружение ВВС НОАК J-20.
J-35 имеет практически такую же базовую компоновку, как и FC-31: два двигателя и типовые воздухозаборники. Основными отличиями являются крепления для стартовой катапульты и механизмы складывания крыла.
СМИ также обращают внимание на некоторую схожесть данного истребителя с американским F-35. Подробные характеристики китайского палубника неизвестны.
Индия
Новый БПЛА-демонстратор
В Индии показали испытательный процесс технологического демонстратора беспилотного летательного аппарата SWiFT (Stealth Wing Flying Testbed). Этот БПЛА предназначен для подтверждения технических подходов и решений при создании будущего боевого дрона-бомбардировщика Ghatak.
#DRDO initiates testing of advanced SWiFT stealth drone.— Styopa Safaryan (@StyopaS) October 26, 2021
The Defense Research and Development Organization (DRDO) has begun ground testing of the SWiFT demonstrator, the future Ghatak strike drone. The maximum take-off weight of the UAV is 1 ton.https://t.co/h4RIhu72hY
Беспилотник выполнен по схеме летающего крыла с воздухозаборником над передней частью фюзеляжа. SWiFT оснащен российским турбореактивным двухконтурным двигателем 36MT разработки НПО «Сатурн», который устанавливается на тактические ракеты типа Х-59М.
Россия
Проект КнААЗ по внедрению технологий дополненной реальности
В ОАК подвели итоги конкурса по совершенствованию производственной системы. Проект по внедрению элементов дополненной реальности при изготовлении самолетов пятого поколения Су-57, разработанный специалистами филиала компании «Сухой» — Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю. А. Гагарина, получил главную награду конкурса и переходящий кубок ОАК.
Для ускорения сборки Су-57 применят дополненную реальность— Komsagram • Комсомольск-на-Амуре (@komsagram) October 30, 2021
Проект использования дополненной реальности при сборке истребителей пятого поколения Су-57 получил главную награду конкурса Объединенной авиастроительной корпорации.
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— Наша технология предполагает использование ... pic.twitter.com/C2kI1O05ia
«Технология предполагает использование специальных AR-устройств, с помощью которых будет возможно наложение цифровой модели агрегата на реальный объект. Данная функция поможет визуализировать корректное положение деталей воздушного судна в процессе его сборки, что позволит обеспечить высокую точность выполнения технологических операций на рабочем участке и сократить длительность их выполнения. Также при помощи этой технологии планируется осуществлять визуализацию контуров окраски при подготовке воздушного судна к нанесению покрытия или их последующий контроль», — рассказал ведущий программист КнААЗ Валерий Тимохин.
В рамках пилотного проекта с помощью технологий дополненной реальности выполняется общетехнический осмотр агрегатов. В будущем ее планируется использовать в процессе сборки и покраски, в рамках серийного производства самолетов.
США
Миллионы долларов для Kratos на разработку нового БПЛА
Подразделение беспилотных систем Kratos Defense & Security Solutions (KD&SS) подписало новый контракт с Министерством обороны США. В рамках контракта стоимостью 17,6 млн долларов KD&SS вместе с исследовательской лабораторией ВВС США должны разработать новый БПЛА Off Board Sensing Station (OBSS). Работы будут выполняться на защищенных инженерно-технологических объектах Kratos в Техасе, Калифорнии и Оклахоме на протяжении 12 месяцев.
#Kratos awarded new #USAirForce Program of $17.6 Million to develop and test #jet #UAS for #manned-#unmanned teaming #USAF #AFRL https://t.co/c2uuxFw2fJ— Air Recognition (@AirRecognition) October 26, 2021
OBSS должен стать доступным по цене, модульным реактивным БПЛА. Он будет оснащаться как наступательным вооружением, так и набором специальных сенсоров. Это позволит выполнять широкий спектр задач по поддержке как наземных сил, так и авиации.
В случае успешного проектирования, в контракте предусмотрен опцион продления на 15 месяцев для постройки и демонстрации прототипов дрона. Эти работы будут оцениваться в 49 млн долларов.
В США собран первый ударный вертолет для Бахрейна
Компания Bell завершила строительство первого из 12 ударных вертолетов AH-1Z Viper для поставки в Бахрейн.
Bell Textron Inc. celebrated the completion of the first AH-1Z Viper attack helicopter for the Kingdom of Bahrain on Sept. 30. https://t.co/XYsVa8UfLw pic.twitter.com/ABS7NwWewD— AsianMilitaryReview (@amrmagazine) October 27, 2021
О сделке, которая оценивается в 911,4 млн долларов, впервые было объявлено в 2018 году во время проведения Бахрейнского международного авиасалона.
Вертолет будет подготовлен к поставке в Бахрейн Управлением оборонных контрактов США и передан заказчику в 2022 году. Помимо дюжины AH-1Z покупатель получит ракеты класса «воздух — поверхность» (AGM-114 Hellfire) и управляемые снаряды BAE Systems Advance Precision Kill Weapon System II.
Компания Boeing не без проблем отправила в Катар первую партию истребителей F-15QA
Первая партия, подготовленная к отправке, состояла из пяти самолетов F-15QA (с.н. 17-0006, 17-0013, 17-0014, 17-0015 и 17-0016). Однако утром 27 октября предприятие Boeing покинули только четыре истребителя. Пятый по неизвестным причинам не вылетел.
Планировалось, что эти четыре самолета будут дозаправлены воздушным танкером KC-10A ВВС США на маршруте до авиабазы Лейкенхит ВВС Великобритании. По всей видимости, с заправщиком возникли технические проблемы, и истребители совершили незапланированную посадку в международном аэропорту Бангора (штат Мэн) для заправки топливом.
Here Are The First Four F-15QA Eagle Jets For The Qatar Emiri Air Force: https://t.co/Ogyc3FwBWU— The Aviationist (@TheAviationist) October 29, 2021
После этого эскадрилья должна была вылететь в Лейкенхит с расчетным временем прибытия — вечер 27 октября. Однако в этот раз плохая погода помешала вылету четверке F-15QA.
Днем позже истребители все-таки приземлились на авиабазе ВВС Великобритании. По сообщениям британских СМИ 30 октября самолеты успешно вылетели в Катар.
В США пытаются блокировать продажу Турции истребителей F-16
Американские законодатели от демократов и республиканцев призвали администрацию президента Джо Байдена заблокировать продажу Анкаре партии самолетов F-16 производства Lockheed Martin.
Одиннадцать конгрессменов во главе с Николь Маллиотакис от Республиканской партии и представителем от Демократической партии Кэролайн Мелони написали официальное письмо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену, в котором выразили свою обеспокоенность сообщениями о продаже истребителей Турции, и заявили, что заблокируют в конгрессе такую сделку.
«После сентябрьского объявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция приобретет дополнительную партию российских ЗРС С-400, мы не можем позволить себе поставить под угрозу нашу национальную безопасность, отправив самолеты американского производства союзнику по договору, который продолжает вести себя как противник», — говорится в их обращении.
Democratic and Republican US lawmakers urged President Joe Biden’s administration not to sell F-16 fighter jets to Turkey and said they were confident Congress would block any such exports.https://t.co/usyWLxTFYg— The Arab Weekly (@ArabWeekly) October 27, 2021
В письме также отмечается, что пока президент Эрдоган продвигает свой экспансионистский проект в Восточном Средиземноморье, Анкара будет продолжать угрожать национальной безопасности США и безопасности ближайших союзников в регионе — Греции, Израилю и Кипру.
«Мы настоятельно призываем вас действовать в наших национальных интересах и во имя стабильности в регионе, отказавшись обновлять устаревающий истребительный парк ВВС Турции, и мы с нетерпением ждем вашего ответа», — добавили парламентарии.
Напомним, на прошлой неделе турецкие официальные лица заявляли о том, что вопрос поставки истребителей F-16 для Анкары решен успешно.
Швеция
Saab готовится передать ВВС Бразилии Gripen E
Первый из 36 истребителей Gripen E будет передан в ближайшее время в бразильские ВВС, после прохождения летных испытаний. Процесс поставки начнется уже в ноябре. Самолеты были заказаны у шведской компании Saab в рамках сделки на 4 млрд долларов, которая также включает в себя организацию предприятия по сборке истребителей в самой Бразилии.
#BrazilianAirForce #FAB and #SwedishAirForce about to receive first #Saab #GripenE #fightershttps://t.co/h1SttlRjmr— Air Recognition (@AirRecognition) October 29, 2021
В 2013 году Saab выиграла тендер на участие в программе F-X2 по замене парка истребителей, эксплуатируемых бразильской армией, а в октябре 2014 года был подписан твердый контракт на производство и поставку 36 самолетов.
Украина
Первое боевое применение БПЛА Bayraktar в Украине
26 октября ВС Украины впервые задействовали в боевых действиях в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar, говорится в заявлении в официальном аккаунте ВСУ в Facebook.
В нем отмечается, что позиции возле села Гранитное в Донецкой области были обстреляны гаубицами, в результате чего один украинский солдат погиб и двое получили ранения.
Байрактары бьют по Донбассу.— Александр Коц (@sashakots) October 26, 2021
Ну что, началось. Сообщается, что ВСУ впервые использовали турецкие ударные дроны Bayraktar TB2 в Донбассе.
Бутусов добавляет, что приказ на использование Bayraktar TB2 отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.https://t.co/49y5FYqFM7 pic.twitter.com/J8ePBNFOrw
В заявлении указывается, что, хотя рапорт по этому поводу был передан в специальную миссию ОБСЕ, никаких результатов это не принесло. Поэтому украинская армия впервые задействовала турецкие дроны Bayraktar TB2 для атаки позиций непризнанной Донецкой Народной Республики.
БПЛА с управляемой бомбой вывел из строя гаубицу армии ДНР. О человеческих жертвах в результате налета не сообщается.
Япония
Поставка первого самолета-заправщика из США
29 октября воздушный танкер KC-46A для японских сил самообороны (JASDF) прибыл на авиабазу Йонаго-Михо. Самолет с серийным номером 14-3611 совершил беспосадочный перелет из аэропорта Сиэтл Боинг Филд (Вашингтон).
???????????????????? On October 29, 2021, the first Boeing KC-46A tanker aircraft (military number 14-3611), built by Boeing in Everett for the Japanese Air Force, arrived at the Miho Air Force Base of the Japanese Air Defense Forces in Tottori Prefecture— The RAGE X (@theragex) October 30, 2021
Japan has ordered four KS-46A aircraft pic.twitter.com/w9uKuXNr14
Япония заказала в США четыре KC-46A в октябре 2015 года. По данным местных СМИ, в общей сложности страна намерена приобрести шесть самолетов данного типа.
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