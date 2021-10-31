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Конгрессмены США хотят заблокировать продажу истребителей F-16 Турции
Весь мир
Конгрессмены США хотят заблокировать продажу истребителей F-16 Турции
Федеральное агентство новостей  / 

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Киргизия

Бишкек покупает турецкие беспилотники

Заместитель премьер-министра Кыргызстана и глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев сообщил о заказе партии БПЛА Bayraktar TB2.

Он отметил, что дроны уже проходят сборку на заводе Baykar и скоро будут поставлены в Киргизию, а операторы БПЛА проходят подготовку в Турции. Ташиев также сообщил, что Бишкек покупает и российские беспилотники «Орлан-10Е».

Несколькими днями позже стали известны некоторые подробности приобретения Киргизской Республикой авиационной техники у Анкары и Москвы. Заказ содержит шесть «Орланов» и три Bayraktar. Стоимость всех девяти беспилотных летательных аппаратов в общей сложности может составить почти 17 млн долларов.

Китай

Новый самолет для Военно-морских сил КНР

Пользователи китайских соцсетей сообщают, что 29 октября в Шэньяне состоялся первый полет палубного истребителя пятого поколения Shenyang J-35, произведенного для ВМС Китая.

Самолет стал развитием Shenyang FC-31, поднявшегося в воздух еще в 2012 году. Это альтернативный проект китайского истребителя пятого поколения по отношению к уже принятому на вооружение ВВС НОАК J-20.

J-35 имеет практически такую же базовую компоновку, как и FC-31: два двигателя и типовые воздухозаборники. Основными отличиями являются крепления для стартовой катапульты и механизмы складывания крыла.

СМИ также обращают внимание на некоторую схожесть данного истребителя с американским F-35. Подробные характеристики китайского палубника неизвестны.

Индия

Новый БПЛА-демонстратор

В Индии показали испытательный процесс технологического демонстратора беспилотного летательного аппарата SWiFT (Stealth Wing Flying Testbed). Этот БПЛА предназначен для подтверждения технических подходов и решений при создании будущего боевого дрона-бомбардировщика Ghatak.

Беспилотник выполнен по схеме летающего крыла с воздухозаборником над передней частью фюзеляжа. SWiFT оснащен российским турбореактивным двухконтурным двигателем 36MT разработки НПО «Сатурн», который устанавливается на тактические ракеты типа Х-59М.

Россия

Проект КнААЗ по внедрению технологий дополненной реальности

В ОАК подвели итоги конкурса по совершенствованию производственной системы. Проект по внедрению элементов дополненной реальности при изготовлении самолетов пятого поколения Су-57, разработанный специалистами филиала компании «Сухой» — Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю. А. Гагарина, получил главную награду конкурса и переходящий кубок ОАК.

«Технология предполагает использование специальных AR-устройств, с помощью которых будет возможно наложение цифровой модели агрегата на реальный объект. Данная функция поможет визуализировать корректное положение деталей воздушного судна в процессе его сборки, что позволит обеспечить высокую точность выполнения технологических операций на рабочем участке и сократить длительность их выполнения. Также при помощи этой технологии планируется осуществлять визуализацию контуров окраски при подготовке воздушного судна к нанесению покрытия или их последующий контроль», — рассказал ведущий программист КнААЗ Валерий Тимохин.

В рамках пилотного проекта с помощью технологий дополненной реальности выполняется общетехнический осмотр агрегатов. В будущем ее планируется использовать в процессе сборки и покраски, в рамках серийного производства самолетов.

США

Миллионы долларов для Kratos на разработку нового БПЛА

Подразделение беспилотных систем Kratos Defense & Security Solutions (KD&SS) подписало новый контракт с Министерством обороны США. В рамках контракта стоимостью 17,6 млн долларов KD&SS вместе с исследовательской лабораторией ВВС США должны разработать новый БПЛА Off Board Sensing Station (OBSS). Работы будут выполняться на защищенных инженерно-технологических объектах Kratos в Техасе, Калифорнии и Оклахоме на протяжении 12 месяцев.

OBSS должен стать доступным по цене, модульным реактивным БПЛА. Он будет оснащаться как наступательным вооружением, так и набором специальных сенсоров. Это позволит выполнять широкий спектр задач по поддержке как наземных сил, так и авиации.

В случае успешного проектирования, в контракте предусмотрен опцион продления на 15 месяцев для постройки и демонстрации прототипов дрона. Эти работы будут оцениваться в 49 млн долларов.

В США собран первый ударный вертолет для Бахрейна

Компания Bell завершила строительство первого из 12 ударных вертолетов AH-1Z Viper для поставки в Бахрейн.

О сделке, которая оценивается в 911,4 млн долларов, впервые было объявлено в 2018 году во время проведения Бахрейнского международного авиасалона.

Вертолет будет подготовлен к поставке в Бахрейн Управлением оборонных контрактов США и передан заказчику в 2022 году. Помимо дюжины AH-1Z покупатель получит ракеты класса «воздух — поверхность» (AGM-114 Hellfire) и управляемые снаряды BAE Systems Advance Precision Kill Weapon System II.

Компания Boeing не без проблем отправила в Катар первую партию истребителей F-15QA

Первая партия, подготовленная к отправке, состояла из пяти самолетов F-15QA (с.н. 17-0006, 17-0013, 17-0014, 17-0015 и 17-0016). Однако утром 27 октября предприятие Boeing покинули только четыре истребителя. Пятый по неизвестным причинам не вылетел.

Планировалось, что эти четыре самолета будут дозаправлены воздушным танкером KC-10A ВВС США на маршруте до авиабазы Лейкенхит ВВС Великобритании. По всей видимости, с заправщиком возникли технические проблемы, и истребители совершили незапланированную посадку в международном аэропорту Бангора (штат Мэн) для заправки топливом.

После этого эскадрилья должна была вылететь в Лейкенхит с расчетным временем прибытия — вечер 27 октября. Однако в этот раз плохая погода помешала вылету четверке F-15QA.

Днем позже истребители все-таки приземлились на авиабазе ВВС Великобритании. По сообщениям британских СМИ 30 октября самолеты успешно вылетели в Катар.

В США пытаются блокировать продажу Турции истребителей F-16

Американские законодатели от демократов и республиканцев призвали администрацию президента Джо Байдена заблокировать продажу Анкаре партии самолетов F-16 производства Lockheed Martin.

Одиннадцать конгрессменов во главе с Николь Маллиотакис от Республиканской партии и представителем от Демократической партии Кэролайн Мелони написали официальное письмо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену, в котором выразили свою обеспокоенность сообщениями о продаже истребителей Турции, и заявили, что заблокируют в конгрессе такую сделку.

«После сентябрьского объявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция приобретет дополнительную партию российских ЗРС С-400, мы не можем позволить себе поставить под угрозу нашу национальную безопасность, отправив самолеты американского производства союзнику по договору, который продолжает вести себя как противник», — говорится в их обращении.

В письме также отмечается, что пока президент Эрдоган продвигает свой экспансионистский проект в Восточном Средиземноморье, Анкара будет продолжать угрожать национальной безопасности США и безопасности ближайших союзников в регионе — Греции, Израилю и Кипру.

«Мы настоятельно призываем вас действовать в наших национальных интересах и во имя стабильности в регионе, отказавшись обновлять устаревающий истребительный парк ВВС Турции, и мы с нетерпением ждем вашего ответа», — добавили парламентарии.

Напомним, на прошлой неделе турецкие официальные лица заявляли о том, что вопрос поставки истребителей F-16 для Анкары решен успешно.

Швеция

Saab готовится передать ВВС Бразилии Gripen E

Первый из 36 истребителей Gripen E будет передан в ближайшее время в бразильские ВВС, после прохождения летных испытаний. Процесс поставки начнется уже в ноябре. Самолеты были заказаны у шведской компании Saab в рамках сделки на 4 млрд долларов, которая также включает в себя организацию предприятия по сборке истребителей в самой Бразилии.

В 2013 году Saab выиграла тендер на участие в программе F-X2 по замене парка истребителей, эксплуатируемых бразильской армией, а в октябре 2014 года был подписан твердый контракт на производство и поставку 36 самолетов.

Украина

Первое боевое применение БПЛА Bayraktar в Украине

26 октября ВС Украины впервые задействовали в боевых действиях в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar, говорится в заявлении в официальном аккаунте ВСУ в Facebook.

В нем отмечается, что позиции возле села Гранитное в Донецкой области были обстреляны гаубицами, в результате чего один украинский солдат погиб и двое получили ранения.

В заявлении указывается, что, хотя рапорт по этому поводу был передан в специальную миссию ОБСЕ, никаких результатов это не принесло. Поэтому украинская армия впервые задействовала турецкие дроны Bayraktar TB2 для атаки позиций непризнанной Донецкой Народной Республики.

БПЛА с управляемой бомбой вывел из строя гаубицу армии ДНР. О человеческих жертвах в результате налета не сообщается.

Япония

Поставка первого самолета-заправщика из США

29 октября воздушный танкер KC-46A для японских сил самообороны (JASDF) прибыл на авиабазу Йонаго-Михо. Самолет с серийным номером 14-3611 совершил беспосадочный перелет из аэропорта Сиэтл Боинг Филд (Вашингтон).

Япония заказала в США четыре KC-46A в октябре 2015 года. По данным местных СМИ, в общей сложности страна намерена приобрести шесть самолетов данного типа.

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Данная статья является исключительно мнением автора и может на совпадать с позицией редакции.

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