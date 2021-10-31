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Один человек погиб и 27 пострадали из-за снегопада на дорогах Тюмени
Происшествия
Один человек погиб и 27 пострадали из-за снегопада на дорогах Тюмени
2gis.ru

Тюмень, 31 октября. Ситуация на дорогах в Тюменской области серьезно обострилась из-за снегопада. В результате непогоды произошло 11 ДТП. Погиб один человек, еще 27 получили травмы.

Смертельная авария произошла на 14-м километре региональной автодороги Ялуторовск — Ярково. По данным ГИБДД, водители двух авто нарушили скоростной режим и дистанцию, в результате чего произошло столкновение.

В ДТП погиб 18-летний юноша. Травмы различной степени тяжести получили шесть человек, среди них трое — подростки. Также две аварии произошли по вине пьяных водителей. В настоящее время дорожные службы ликвидируют последствия снегопада, а сотрудники ГИБДД регулируют движение на аварийных участках.

Тем временем директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев рассказал в интервью телеканалу «360» об особенностях вождения автомобиля в осенне-зимний период.

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ГИБДД дтп авария
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