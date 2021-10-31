Роза Сябитова продемонстрировала свой дом, который называет имением

Москва, 31 октября. Главная телесваха страны и ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова выложила фото своего двухэтажного дома. Знаменитость называет эту недвижимость имением.

Звезда экрана продемонстрировала дом со стороны на своей странице в Instagram. Сябитова опубликовала снимок, на котором она позирует в шубе перед строением.

«В одном шоу участники обвинили меня в том, что я «пришла типа «я здесь царица»». Это натолкнуло меня на мысль, что в России давно считается неприличным быть состоятельной, и участников раздражало то, что я живу в своем доме, и называю его «имением»», — написала под кадром ведущая.

Телесваха задалась вопросом, почему она не может называть свой дом и участок, на которые она заработала самостоятельно, имением. Знаменитость даже обратилась к словарю и выяснила, что понятия «дом» и «имение» синонимичны.

Как полагает Сябитова, неприязнь некоторых жителей России к достатку имеет глубокие корни и объясняется историей страны. Телеведущая напомнила, что существовали периоды, когда быть обеспеченным становилось опасно и можно было не только все потерять, но и навлечь беду на близких.

Ранее Роза Сябитова рассказала о ситуации на шоу «Давай поженимся!» после госпитализации Ларисы Гузеевой. По словам телесвахи, из-за болезни актрисы съемки передачи пришлось приостановить на какое-то время.