Блогер Голос Мордора: «Некоторые особенности польской политики в отношении Украины»

Отношение Украины и Польши никак нельзя назвать простыми. С одной стороны, Варшава активно поддерживает проевропейский вектор Киева и оказывает ему всяческую поддержку, а с другой… Украинцам стоило бы подумать, а искренни ли поляки в своих устремлениях или же у них есть продуманная стратегия, в которой для соседней страны нет ничего хорошего?

Не секрет, как поляки относятся к Украине: во многом как к собственной территории, которую у них когда-то отобрали русские. Территория эта особенная, ибо поляк там якобы должен быть хозяином, а вот у украинцев несколько иной статус. Они для соседей всегда были людьми второго сорта, подчиненными, холопами. Это касалось даже не простых горожан и земледельцев, а казачества, которое несколько раз оказывалось в вассальной зависимости от польских магнатов.

Нынешняя гордость Украины — город Львов. Поляки считают его своим — в этом есть доля истины. По сути, город ими и построен, именно поляки почти всегда составляли там большую часть населения. Сейчас украинцы невероятно гордятся старым культурным Львовом с его традициями, но на самом деле этот город стал местом сплетения разных культур, среди которых украинская занимает не главное место.

История взаимоотношений двух народов жестока и кровава. Так было практически на протяжении всех времен: польские завоевательные походы, сопротивление казачества... Да что там говорить, проще прочитать великое произведение Николая Гоголя «Тарас Бульба». Правда, тогда украинские казаки называли себя «русскими православными люди», но это уже другая история.

Еще один кровавый эпизод в истории взаимоотношений двух народов свеж в памяти: во время Великой Отечественной войны украинские националисты устроили на западе республики геноцид поляков, который впоследствии получил название «Волынская резня». Тогда самым жестоким образом было убито до 60 тысяч человек. В ответ были убиты около трех тысяч украинцев, большинство из которых — мирные жители. С тех пор в Польше особое отношение к украинским националистам, а Степана Бандеру и Романа Шухевича там заслуженно считают кровавыми палачами.

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Надо ли говорить, как в Польше относятся к тому, что на Украине сейчас идет постоянное возвеличивание этих двух «героев», да и националистов вообще? В народе все это вызывает гнев и ярость, которые порой обрушиваются на головы украинцев, приехавших в Польшу на заработки. Зачастую свою ненависть там никто и не скрывает. Известно об отвратительном отношении к украинским гастарбайтерам, частых случаях их обмана. Один из таких, — когда хозяин магазина повесил табличку , которая гласила, что вход украинцам запрещен. Нередки и жестокие избиения приезжих из соседней страны.

Порой недовольство высказывается и на самом высоком уровне. Конечно, там стараются помалкивать про разгул национализма, что творится в Киеве, но, как мне кажется, вовсе не из благих намерений, не из-за мечты об историческом примирении. У польских властей просто есть виды на Украину (или на ее часть), и работа ведется активно. Да, не быстро, но кропотливо и последовательно. В конце концов, торопиться некуда. Восточные кресы — давняя мечта поляков, даже в армейских строевых песнях поется о польском городе Львове. А видя то, что сейчас происходит на Украине, поляки прекрасно понимают, что их мечта вполне осуществима.

Иногда звучат и первые звоночки. Замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк на заседании министерства заявил, что поляки, живущие на Украине, подвергаются дискриминации. Помимо низкого уровня жизни и пандемии коронавируса, они испытывают и политические притеснения. Полякам не по нраву новый украинский закон о языке, также они находятся под угрозой преследования со стороны националистов.

Заявление очень серьезное, учитывая, что польские власти всегда старались общаться с Украиной тактично, обходя острые углы. Но, похоже, что в Варшаве почувствовали значительное ослабление украинской государственности, откровенную немощь президента и недовольство народа. Возможно, именно из-за этих факторов и решили действовать более нагло и решительно.

Не секрет, что многие соседи Украины ждут, когда она окончательно ослабнет, практически потеряет государственность, чтобы можно было поживиться хорошими территориями. Тем более, что многие западные земли государства на самом деле заселены венграми, румынами и поляками. Многие страны активно работают со своими диаспорами, раздают паспорта и фактически готовят эти регионы к отторжению от Украины.

И, конечно же, поляки тоже ждут своего часа, ведь, как им кажется, у них есть особые права на Галицию и другие части западной Украины. Тем более, что будут формальные причины — угроза польскому населению и поддержание порядка в тех условиях, когда соседняя страна полностью потеряет все признаки государственности.

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