Концерн «Калашников» примет участие в тендере на поставку Бразилии штурмовых катеров

Москва, 31 октября. Группа компаний (ГК) «Калашников» планирует принять участие в тендере на поставку штурмовых катеров в Бразилию. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

«Калашников» производит транспортно-десантные и штурмовые катеры, которые с 2016 года стоят на вооружение российской армии. Минувшим летом на форуме «Армия-2021» концерн представил новую быстронадуваемую штурмовую лодку для спецназа. Новинка вызвала интерес у иностранных заказчиков, в том числе из стран Латинской Америки, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что до конца 2021 года в Бразилии будут открыты два тендера на суда такого типа. ГК «Калашников» планирует принять в них участие», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Воздушно-десантные войска РФ получили новейшие автоматы АК-12, разработанные концерном «Калашников». В настоящее время военнослужащие осваивают новое оружие на стрельбищах. В ближайшем будущем разведчики и спецназовцы опробуют автоматы в условиях ночного времени суток, оснастив их тепловизорами и глушителями.