Бывшая актриса нижегородского театра создала приют для животных-инвалидов

Проработав в театре много лет, Вероника Шаульская решила, что должна оставить после себя что-то светлое и доброе. Своим новым призванием он выбрала помощь животным.

Приют для животных-инвалидов «Благое дело» актриса создала в память о своей маме, которая скончалась от онкологии. Женщина призналась, что у нее произошла смена приоритетов и теперь целью своей жизни она видит помощь тем, мимо кого часто брезгливо проходят. Тем, кому скорее всего никто не протянет руку помощи. Никто, кроме нее.

«Кошки, которые попали ко мне, каждая из них — это моя совесть. Кошка посмотрел мне в глаза, и я вижу, что если сейчас перешагну, то она не выживет. Вот моя совесть смотрит мне в глаза. Вот она — проверка на вшивость», — признается актриса.

Содержание животных, по словам Вероники, обходится ей примерно в тридцать тысяч рублей в месяц. Держаться на плаву фонду «Благое дело» в основном помогают волонтеры и обычные жители небольшого городка. Небезразличные люди несут корм, наполнитель для лотков, игрушки и средства для уборки помещений. Эти небольшие посылки для нее ценнее всех тех аплодисментов, которые звучали в ее родном театре, когда она выступала.

«До меня дошло, что, в принципе: «А чего я живу-то?». Я знала, что профессия актрисы — это гордыня, это ярмарка тщеславия, ничего хорошего в этом нет. В очередной момент жизни я пришла к тому, что пора уже собирать камни. Хорошо я пожила, красиво. Цветы, аплодисменты. Надо что-то оставить после себя на Земле хорошее», — рассуждает Вероника.

Благодаря усилиям фонда Вероники Шаульской уже сотни собак и кошек обрели себе новых любящих хозяев. Теперь она планирует открыть настоящую ветлечебницу и продолжить большое дело по спасению четвероногих инвалидов.

«Наша самая большая мечта — это создать клинику. У нас сейчас уже есть помещение, просто у нас не хватает средств, чтобы это помещение заработало, закончить ремонт», — поделилась Вероника Шаульская.

Когда мечта Вероники осуществится, в Благовещенске появится бесплатная клиника для бездомных животных и для животных из малообеспеченных семей. Туда сможет обратиться любой желающий, например, чтобы стерилизовать своего питомца. Но главное, что больные щенки и котята получат шанс на новую жизнь.