США изучают вариант введения пошлин на трубы для нефтяного сектора из РФ и других стран

Вашингтон, 31 октября. Федеральная комиссия по международной торговле США начала расследования, по итогам которых могут быть введены пошлины на импорт труб, применяемых в нефтяном секторе, из России, Аргентины, Мексики и Южной Корее.

Соответствующая информация размещена в Федеральном реестре, где находятся все официальные документы американского правительства. В октябре комиссия получила от нескольких компаний жалобы на импорт из указанных стран. Теперь же регулятор счел, что заявители предоставили достаточно материалов для начала двух расследований.

По результатам первого должно быть принято решение относительно того, получают ли производители труб в РФ и Корее субсидии от правительств, которые должны быть компенсированы американскими таможенными пошлинами. В рамках второго расследования комиссия должна определить, продается ли в США указанная продукция из России, Аргентины и Мексики по цене ниже справедливой стоимости.

Власти Москвы ранее сообщили об увеличении товарооборота между столичными предприятиями и компаниями из США. С начала 2021 года показатель увеличился почти на 50% по сравнению с прошлогодними показателями.