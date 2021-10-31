Полиция установила причину пожара на Тракторном рынке в Волгограде

Волгоград, 31 октября. Сотрудники правоохранительных органов установили причину пожара на Тракторном рынке. В настоящее время идет поиск арендатора, который самостоятельно пытался потушить торговый павильон, но затем скрылся.

Пламя охватило один из торговых павильонов Тракторного рынка накануне. На тушение пожара у сотрудников МЧС ушло полтора часа. Председатель волгоградской региональной общественной организации «Афганская община» Абдул Шукур рассказал, что местным продавцам угрожали, поэтому исключать умышленный поджог нельзя.

Тем временем в ГУ МВД России по Волгоградской области назвали причину возгорания. По словам правоохранителей, павильон по торговле электротоварами вспыхнул из-за короткого замыкания. Арендатор пытался самостоятельно справиться с пожаром, но потом испугался, что ему придется компенсировать причиненный ущерб, и убежал. Сейчас его ищет полиция.

Спасатели ранее локализовали пожар в подмосковном автосервисе.