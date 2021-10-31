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Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-22М3 выполнили плановые полеты в Калужской области
Армия
Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-22М3 выполнили плановые полеты в Калужской области
wikipedia.org  /  Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

Калуга, 31 октября. Плановые полеты экипажей стратегических ракетоносцев Ту-22М3 прошли на базе тяжелого бомбардировочного полка дальней авиации под Калугой.

Известно, что в задачи экипажей бомбардировщиков Ту-22М3 входила отработка полетов строем на малых дистанциях, пилотирование по приборам в разное время суток, а также поддержание натренированности летного состава.

Особое внимание во время тренировки было уделено выполнению летным составом пилотирования с элементами воздушной навигации.

Отмечается, к маневрам было привлечено восемь единиц авиационной техники и свыше 20 единиц специальной. На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по подготовке и обслуживанию самолетов.

Ранее пара бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ совершила пятичасовой полет над акваторией Черного моря, который заставил НАТО понервничать. По словам аналитика The National Interest Питера Сучиу, этим ловким маневром российские военные дали понять, что Североатлантическому альянсу нечего делать в регионе.

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