Захарова: встречи в «нормандском формате» должны проводиться ради результата

Москва, 31 октября. Встречи в «нормандском формате» проводятся для достижения конкретного результата по урегулированию ситуации в Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Запад использовал переговоры в качестве ширмы «для выгораживания действий их украинских протеже», отметила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Захарова. Однако время, когда западные партнеры лишь делали вид, что «эти встречи должны вот-вот принести результат», прошло, считает она.

«Поэтому если есть желание обсудить что-то конкретное, предметное, что принесло бы уже даже не добавленную стоимость, а просто конкретный вклад в урегулирование ситуации, то — да, конечно. Если встреча для того, чтобы в очередной раз помочь киевскому режиму творить беззакония, то, извините, нет», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва не оценивает ситуацию с «нормандским форматом» по Украине как кризисную. По словам российского дипломата, контакты продолжаются.