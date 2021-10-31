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Тину Тернер, Jay-Z и Foo Fighters добавили в Зал славы рок-н-ролла
Шоу-бизнес
Тину Тернер, Jay-Z и Foo Fighters добавили в Зал славы рок-н-ролла
wikipedia.org  /  Philip Spittle / CC BY 2.0

Кливленд, 31 октября. Церемония включения музыкантов в Зал славы рок-н-ролла прошла в американском городе Кливленд в комплексе Rocket Mortgage FieldHouse вечером 30 октября. Список пополнили певица Тина Тернер, рэпер Jay-Z и рок-группа Foo Fighters.

Имена тех, кого добавили в Зал славы в текущем году, назвали еще в мае. Jay-Z стал первым сольным рэпером, удостоившимся этой чести при жизни.

Тина Тернер оказалась в Зале славы рок-н-ролла уже во второй раз. Впервые это случилось с певицей в 1991 году — тогда она попала в список в составе дуэта со своим экс-супругом Айком Тернером.

Для основателя Foo Fighters Дэйва Грола это тоже второе попадание в Зал славы. Его включали в этот список в 2014 году в составе группы Nirvana, в которой он был барабанщиком.

Кроме того, в Зале славы оказались Кэрол Кинг, Тодд Рандгрен и группа The Go-Go's. На церемонии выступали именитые музыканты, например, Пол Маккартни, Кристина Агилера и Тейлор Свифт, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее попавший в Зал славы Дэйв Грол выпустил мемуары, в которых рассказал, что ему дважды пришлось пережить боль утраты из-за смерти Курта Кобейна. За месяц до ухода фронтмена Nirvana из жизни экс-барабанщику группы по ошибке сообщили, что солист умер.

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jay-z тернер зал славы рок-н-ролла foo fighters
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