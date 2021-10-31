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Лента
31 октября 10:48
10:47
Политика
Лавров и глава ВОЗ Гебрейесус обсудили укрепление глобального здравоохранения
10:40
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова предположила, что Светличная ушла из дома умирать
10:36
Общество
Финансовый гороскоп ноября: Гинзбург рассказала, каким знакам не повезет с деньгами
10:32
Происшествия
Пропавшая в Астраханской области пятилетняя девочка найдена мертвой
10:30
Интервью
Меньшов, Ходченкова, Цыганов: режиссер сериала «Везет» пообещал настоящих героев в своей картине
10:29
Общество
Трехлетнего ребенка вытащила из колодца школьница в Новосибирске
10:28
Происшествия
Вероятной причиной отравления 40 российских туристов в Хургаде названа водопроводная вода
10:25
Общество
Эксперт по кибербезопасности рассказал, что делать при утере смартфона
10:23
Политика
В Северной Македонии стартовало голосование во втором туре местных выборов
10:21
Политика
Более 46 тысяч избирательных участков открылись в Японии на парламентских выборах
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«Этот день в истории». Что произошло 30 октября, праздники, факты, люди
Видео

Какие события навсегда войдут в мировую историю, какие даты важно знать и кто из известных личностей появился на свет, узнаете в новом выпуске программы «Это день в истории».

Свой профессиональный праздник в России сегодня отмечают автомобилисты. Сейчас практически в каждой российской семье есть автомобиль, жизнь без которого уже трудно представить. Профессия автомобилиста была и остается самой массовой.

Ровно 210 лет назад был основан Императорский Царскосельский лицей. Это было привилегированное высшее учебное заведения для детей дворян. В нашей истории лицей известен как школа, воспитавшая А.С. Пушкина.

99-й год рождения мог бы отметить выдающийся советский актер театра и кино, Народный артист СССР Анатолий Папанов. Фильмы с его участием знает почти каждый.

Чем еще запомнится последний день октября, узнаете в новом выпуске программы «Это день в истории».

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