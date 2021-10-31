«Этот день в истории». Что произошло 30 октября, праздники, факты, люди

Какие события навсегда войдут в мировую историю, какие даты важно знать и кто из известных личностей появился на свет, узнаете в новом выпуске программы «Это день в истории».

Свой профессиональный праздник в России сегодня отмечают автомобилисты. Сейчас практически в каждой российской семье есть автомобиль, жизнь без которого уже трудно представить. Профессия автомобилиста была и остается самой массовой.

Ровно 210 лет назад был основан Императорский Царскосельский лицей. Это было привилегированное высшее учебное заведения для детей дворян. В нашей истории лицей известен как школа, воспитавшая А.С. Пушкина.

99-й год рождения мог бы отметить выдающийся советский актер театра и кино, Народный артист СССР Анатолий Папанов. Фильмы с его участием знает почти каждый.

Чем еще запомнится последний день октября, узнаете в новом выпуске программы «Это день в истории».