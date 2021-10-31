Молодые летчики отработали полеты на ракетоносцах Ту-160 и Ту-95МС под Саратовом

Саратов, 31 октября. В Саратовской области на базе Энгельсского соединения дальней авиации прошли учебно-тренировочные полеты стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС с участием молодых летчиков и штурманов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Экипажи отработали взлеты и посадки, полеты по маршруту и в заданной зоне, технику пилотирования с элементами воздушной навигации, а также взаимодействие с группой руководства полетами. Занятия проходили под контролем опытных инструкторов.

Молодые экипажи совершили более 10 вылетов. В учебно-тренировочных полетах были задействованы 10 единиц авиационной техники, а также свыше 20 единиц автомобильной и специальной техники аэродромно-технического обеспечения.

Напомним, 27 октября два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Самолеты находились в воздухе более восьми часов. На всем пути следования ракетоносцы сопровождали перехватчики МиГ-31 из состава объединения ВВС и ПВО Северного флота ВМФ РФ.