Концерн Silence показал электрокар, которым можно управлять без прав

Мадрид, 31 октября. Испанская автомобилестроительная компания разработала трехдверную версию автомобиля, одна из модификаций которого не требует водительских прав.

Автопроизводитель Silence создал небольшой электромобиль, на который можно поставить два вида двигателей. Если автолюбитель предпочтет менее мощную версию силового агрегата, то ему даже не понадобится удостоверение, чтобы водить.

Начальная стоимость модели начинается от 7500 евро (примерно 617 тысяч рублей по текущему курсу). Транспортное средство именуется S04. Первоначальная вариация автомобиля может похвастаться мотором на 8 л.с. и максимальной скоростью в 45 км/ч. Согласно актуальному законодательству Евросоюза, право управления таким ТС получают уже в 16 лет.

Prt Scr youtube.com / Silence Urban Ecomobility

Более серьезная модификация Silence S04 оборудуется двигателем на 19 л.с. мощности, из-за чего максимальная скорость комплектации возрастает до 90 км/ч. Соответствующая версия получает батареи емкостью 11,2 кВт, которые позволяют преодолевать на одном заряде до 150 км. Известно, что реализацией машины займутся Citroen и Opel, однако данных по дате выхода на рынок пока нет.

Нынешние объемы продаж электрокаров на отечественном рынке значительно возросли по сравнению с девятью месяцами предыдущего года. Статистика говорит о пятикратном увеличении.