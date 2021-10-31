Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 10:47
10:40
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова предположила, что Светличная ушла из дома умирать
10:36
Общество
Финансовый гороскоп ноября: Гинзбург рассказала, каким знакам не повезет с деньгами
10:32
Происшествия
Пропавшая в Астраханской области пятилетняя девочка найдена мертвой
10:30
Интервью
Меньшов, Ходченкова, Цыганов: режиссер сериала «Везет» пообещал настоящих героев в своей картине
10:29
Общество
Трехлетнего ребенка вытащила из колодца школьница в Новосибирске
10:28
Происшествия
Вероятной причиной отравления 40 российских туристов в Хургаде названа водопроводная вода
10:25
Общество
Эксперт по кибербезопасности рассказал, что делать при утере смартфона
10:23
Политика
В Северной Македонии стартовало голосование во втором туре местных выборов
10:21
Политика
Более 46 тысяч избирательных участков открылись в Японии на парламентских выборах
10:21
Шоу-бизнес
Алексей Ягудин признался, что многие зрители Первого канала считают Бородину «позором»
Все новости

Концерн Silence показал электрокар, которым можно управлять без прав

  /   Обновлено: 31 октября 2021 09:23
Экономика
Концерн Silence показал электрокар, которым можно управлять без прав
Prt Scr youtube.com  /  Silence Urban Ecomobility

Мадрид, 31 октября. Испанская автомобилестроительная компания разработала трехдверную версию автомобиля, одна из модификаций которого не требует водительских прав.

Автопроизводитель Silence создал небольшой электромобиль, на который можно поставить два вида двигателей. Если автолюбитель предпочтет менее мощную версию силового агрегата, то ему даже не понадобится удостоверение, чтобы водить.

Начальная стоимость модели начинается от 7500 евро (примерно 617 тысяч рублей по текущему курсу). Транспортное средство именуется S04. Первоначальная вариация автомобиля может похвастаться мотором на 8 л.с. и максимальной скоростью в 45 км/ч. Согласно актуальному законодательству Евросоюза, право управления таким ТС получают уже в 16 лет.

Концерн Silence показал электрокар, которым можно управлять без прав
Prt Scr youtube.com / Silence Urban Ecomobility

Более серьезная модификация Silence S04 оборудуется двигателем на 19 л.с. мощности, из-за чего максимальная скорость комплектации возрастает до 90 км/ч. Соответствующая версия получает батареи емкостью 11,2 кВт, которые позволяют преодолевать на одном заряде до 150 км. Известно, что реализацией машины займутся Citroen и Opel, однако данных по дате выхода на рынок пока нет.

Нынешние объемы продаж электрокаров на отечественном рынке значительно возросли по сравнению с девятью месяцами предыдущего года. Статистика говорит о пятикратном увеличении.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Концерн Silence показал электрокар, которым можно управлять без прав
испания авто электрокар Silence S04
Комментировать