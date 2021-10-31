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Юшков: запасов угля на Украине хватит лишь на несколько недель
Экономика
Юшков: запасов угля на Украине хватит лишь на несколько недель
flickr.com  /  Dave McLear

Москва, 31 октября. Серьезные проблемы начнутся у Украины после прекращения поставок российского угля, так как страна испытывает дефицит этого вида топлива, рассказал «Украине.ру» аналитик Игорь Юшков.

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус ранее заявил, что Россия с 1 ноября прекращает экспорт угля для украинских ТЭС. Он уточнил, что речь идет об угольных марках А (антрацит) и П (постное). При этом Россия продолжит поставлять Украине коксующийся уголь.

Юшков, комментируя новость, отметил, что запасов угля на Украине осталось лишь на несколько недель. Он также рассказал о том, как многие муниципалитеты пытаются привлечь внимание Киева к проблеме, объявляя чрезвычайное положение.

«Если они не будут покупать уголь у России, то складывается критическая ситуация. А покупать они не могут, потому что у них денег нет. Непонятно, как они вообще пройдут этот отопительный сезон», — добавил эксперт.

Он считает, что для России проблем с реализацией угля как раз нет. Страна сможет продать объемы, предназначавшиеся для Украины, на европейском рынке, где потребление всех видов энергии будет только возрастать с отопительным сезоном.

Политолог Армен Гаспарян ранее заявил, что украинское правительство просто забыло договориться о поставках угля с Россией. Он также напомнил про Молдавию, которая тоже не вспомнила вовремя о необходимости подписания нового договора с «Газпромом».

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