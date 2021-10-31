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Жители Барнаула собрали 126 мешков с мусором возле реки Ляпиха

  /   Обновлено: 31 октября 2021 09:19
Общество
Жители Барнаула собрали 126 мешков с мусором возле реки Ляпиха
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Барнаул, 31 октября. Добровольцы очистили от залежей мусора берега реки Ляпихи. Всего за три недели было вывезено 308 мешков с отходами.

Субботник на реке Ляпиха прошел уже в четвертый раз. Жители Барнаула вывезли с окрестностей водоема 126 мешков мусора. Администрация поселка Научный городок выделила добровольцам КамАЗ для вывоза бытовых отходов.

Всего за период с 9 по 30 октября члены отряда «Чистый Край Алтай» собрали на берегах Ляпихи 308 мешков мусора. Они призвали отдыхающих на берегу реки увозить отходы с собой, назвав все происходящее мусорной трагедией.

Заместитель председателя совета Всероссийского общества охраны природы по Ленинградской области и Санкт-Петербурга Наталья Калягина ранее рассказала, кто и как наживается на мусоре в России и можно ли ликвидировать все свалки.

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мусор добровольцы отходы хорошие новости россии
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