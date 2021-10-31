Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 09:17
09:17
Общество
Теледоктор Мясников посоветовал пенсионерам придерживаться средиземноморской диеты
09:15
Происшествия
Неизвестный изнасиловал студентку в парке имени Павлика Морозова в Екатеринбурге
08:51
Шоу-бизнес
Звезда «Крика» объяснила популярность серии фильмов ужасов
08:51
Политика
Военный эксперт Сивков призвал Украину не надеяться на обучение армии за счет ЕС
08:49
Шоу-бизнес
Звезда «50 оттенков серого» не жалеет, что снялся в фильме
08:42
Шоу-бизнес
Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала о раке у близкой подруги
08:39
Шоу-бизнес
Звезда «Человека-паука» рассказал о своем детском страхе перед злодеем фильма
08:38
Общество
Пандемия коронавируса повысила траты россиян на интернет-знакомства
08:37
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись ночью на юге Сахалина
08:31
Политика
Совет Европы объявил тендер на создание методичек для наблюдателей на Украине
Все новости

Звезда «Крика» объяснила популярность серии фильмов ужасов
Шоу-бизнес
Звезда «Крика» объяснила популярность серии фильмов ужасов
Кадр из фильма «Крик»

Лос-Анджелес, 31 октября. Голливудская актриса Нив Кэмпбелл, снявшаяся в серии фильмов «Крик», объяснила, почему франшиза стала образцом жанра ужасов.

В 1980-х жанр подросткового слэшера стал хитом среди поклонников ужасов благодаря таким франшизам как «Кошмар на улице Вязов» и «Пятница 13-е». В 90-х популярность молодежных хорроров пошла на спад, но вновь вернулась благодаря фильму «Крик» режиссера Уэса Крэйвена. Об этом сообщает издание CinemaBlend.

Всего со старта проката оригинального фильма было выпущено четыре киноленты. Однако в январе 2022 года зрители смогут увидеть продолжение. Одна из звезд слэшера Нив Кэмпбелл рассказала, почему франшиза обрела культовый статус.

Звезда «Крика» объяснила популярность серии фильмов ужасов
Кадр из фильма «Крик» /

«Одна из причин, по которой «Крик» в то время так преуспел, заключалась в том, что это было такое свежее переосмысление жанра. Фильм дал свежий взгляд на сам жанр, но все еще подавая зрителям классические приемы ужасов, только в более захватывающем обличии. Это забавно, умно и страшно. Не так-то просто подобрать правильную комбинацию», — отметила актриса.

Ранее американский актер Том Холланд поделился своим мнением о фильме «Человек-паук — 2» режиссера Сэма Рейми. Он рассказал, что боялся главного злодея киноленты Отто Октавиуса, которого на экранах воплотил Альфред Молина.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Крика» объяснила популярность серии фильмов ужасов
кино крик нив кэмпбелл
Комментировать