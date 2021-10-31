Звезда «Крика» объяснила популярность серии фильмов ужасов

Лос-Анджелес, 31 октября. Голливудская актриса Нив Кэмпбелл, снявшаяся в серии фильмов «Крик», объяснила, почему франшиза стала образцом жанра ужасов.

В 1980-х жанр подросткового слэшера стал хитом среди поклонников ужасов благодаря таким франшизам как «Кошмар на улице Вязов» и «Пятница 13-е». В 90-х популярность молодежных хорроров пошла на спад, но вновь вернулась благодаря фильму «Крик» режиссера Уэса Крэйвена. Об этом сообщает издание CinemaBlend.

Всего со старта проката оригинального фильма было выпущено четыре киноленты. Однако в январе 2022 года зрители смогут увидеть продолжение. Одна из звезд слэшера Нив Кэмпбелл рассказала, почему франшиза обрела культовый статус.

Кадр из фильма «Крик» /

«Одна из причин, по которой «Крик» в то время так преуспел, заключалась в том, что это было такое свежее переосмысление жанра. Фильм дал свежий взгляд на сам жанр, но все еще подавая зрителям классические приемы ужасов, только в более захватывающем обличии. Это забавно, умно и страшно. Не так-то просто подобрать правильную комбинацию», — отметила актриса.

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