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Военный эксперт Сивков призвал Украину не надеяться на обучение армии за счет ЕС

  /   Обновлено: 31 октября 2021 08:58
Политика
Военный эксперт Сивков призвал Украину не надеяться на обучение армии за счет ЕС
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Москва, 31 октября. США уменьшают свое присутствие на Украине из-за чего Евросоюз намеревается воспринимать себя как самостоятельную силу и хочет потеснить Вашингтон. Об этом заявил доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее стало известно, что ЕС планирует создать военную миссию на Украине. В Брюсселе объяснили такое решение «выражением солидарности с Киевом» на фоне якобы «боевой активности» России на границе, а также ситуации с Крымом. По словам Сивкова, это не быстрый процесс. Первым шагом является лишь создание группы консультантов.

«Но это не войска, это надо четко понимать — это группа консультантов, которые дополняют и отчасти замещают те консультативные группы, которые там существуют со стороны США», — пояснил эксперт в интервью Украине.ру.

Кроме этого, специалист отметил, что у Украины нет никаких оснований надеяться обучить свою армию за свет европейской военной миссии. Сивков подчеркнул, что опыт Афганистана, Ирака и других горячих точек показал, что тактика западных школ серьезно уступает российской.

Ранее политолог Рафаэль Ордуханян заявил, что Донбасс ни в какой форме не вернется в состав Украины, он будет интегрирован в Россию.

 

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украина евросоюз военная миссия
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