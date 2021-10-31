Звезда «50 оттенков серого» не жалеет, что снялся в фильме

Лос-Анджелес, 31 октября. Британский актер Джейми Дорнан заявил, что не испытывает сожаления из-за того, что снялся во франшизе «50 оттенков серого». Кинолента повлияла на его жизнь.

Артист, как и его коллега Дакота Джонсон, стал популярным благодаря экранизации серии романов. Несмотря на их кассовый успех, многие зрители высказывали критику в адрес фильмов. Однако сам он считает, что поступил правильно, когда согласился на эту роль. Об этом сообщает издание CinemaBlend.

«Я понял работу и реакцию. Не забывайте, я долгое время был в погоне за успехом. Это не было каким-то неоднозначным решением, которое я принял по прихоти», — рассказал Дорнан.

Кадр из фильма «Пятьдесят оттенков серого» /

Он добавил, что сперва на роль должен был быть утвержден Чарли Ханнэм, и сам Джейми испытал облегчение, поскольку считал «50 оттенков серого» рискованным проектом, на который лучше не соглашаться. Однако его коллега передумал, и тогда кинокомпания позвонила ему. На предложение он ответил согласием.

«Послушайте, поймите меня правильно. Моей карьере не повредило быть частью кинофраншизы, которая заработала более 1 млрд долларов. Каждый действующий актер сказал бы то же самое. Это очень много. Нет ничего постыдного в том, чтобы сказать, что это изменило мою жизнь и жизнь моей семьи в финансовом плане», — резюмировал актер.

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