Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала о раке у близкой подруги

Москва, 31 октября. Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева рассказала о страдающей от рака груди подруге и призвала поклонников вовремя проходить медицинские обследования.

Близкая подруга телеведущей сейчас проходит химиотерапию, пытаясь справиться с раком груди. О тяжелой болезни женщина узнала случайно, поделилась Лазарева в своем Instagram.

«Узнала она об этом случайно, когда пошла сдавать гормоны с целью похудеть. Можете себе представить ее состояние. Похудела, ага. И я на нее ужасно сержусь за то, что она и не собиралась о себе заботиться, пока ей организм не преподнес такой сюрприз», — написала Лазарева.

Звезда призвала подписчиков заботиться о собственном организме и вовремя проходить медицинские обследования. Телеведущая отметила, что навык слушать себя можно развить.

Ранее Лазарева откровенно рассказала о своей тяжелой болезни. Более семи лет назад телезвезде поставили неутешительный диагноз — язвенный колит. За долгое время артистка научилась жить с болезнью, а последние годы и вовсе была в состоянии ремиссии. Но из-за неправильного образа жизни боли обострились.