Звезда «Человека-паука» рассказал о своем детском страхе перед злодеем фильма

Лос-Анджелес, 31 октября. Американский актер Том Холланд поделился своим мнением о фильме «Человек-паук — 2» режиссера Сэма Рейми. Он рассказал, что боялся главного злодея киноленты Отто Октавиуса, которого на экранах воплотил Альфред Молина.

Популярный кинокомикс вышел на экраны кинотеатров в 2004 году. Его антагонист Доктор Осьминог погибает в конце сюжета, но вернется в предстоящем фильме «Человек-паук: Нет пути домой». Только теперь с Молиной сыграл не актер Тоби Магуайр, а его более молодой коллега Том Холланд. Главная звезда франшизы о Питере Паркере поделился своими мыслями о своем экранном противнике.

«Я был одержим фильмами Рэйми. Я помню, как впервые увидел Альфреда в его костюме. На нем были очки и ремень, к которому были прикреплены щупальца. И я помню, как в детстве боялся его», — отметил артист.

Он рассказал, что Альфред на съемочной площадке был милым и они отлично провели время, работая над проектом. Ему было забавно наблюдать, как Молина управлялся с технологией захвата движений, ведь в 2004 году ее не было, а щупальца Отто Октавиуса были изготовлены из настоящих материалов.

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