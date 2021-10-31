Пандемия коронавируса повысила траты россиян на интернет-знакомства

Москва, 31 октября. Удаленная работа и редкая возможность посещать общественные места привели к тому, что россияне стали больше тратить на интернет-знакомства.

Средние чеки по итогам трех кварталов заметно выросли. Об этом свидетельствует результаты исследования банка «Русский стандарт» по количеству и суммам покупок в категории «знакомства» за три квартала 2020 и 2021 года, передает РИА Новости.

«Так, по данным банка, за три квартала 2021 года относительно января-сентября 2020 года общее количество операций в сегменте «онлайн-знакомства» выросло более чем в два раза, а средний чек на 3% и составил 1 584 рубля», — сообщили аналитики.

Динамика оказалось более высокой среди женщин. У них количество операций по банковским картам увеличилось более чем в три раза, а у мужчин более чем в два раза. Средний чек в сегменте «знакомства» у женщин составил 1657 рублей, а у мужчин — 1563 рубля.

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