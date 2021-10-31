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Пять автомобилей столкнулись ночью на юге Сахалина

  /   Обновлено: 31 октября 2021 08:37
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись ночью на юге Сахалина
pxhere.com

Южно-Сахалинск, 31 октября. Массовое ДТП произошло в ночь на 31 октября в районе Первой Пади на юге Сахалина. Инцидент случился около 1:00 по местному времени.

По словам очевидцев, столкнувшиеся автомобили перегородили всю проезжую часть. Водителям пришлось объезжать место происшествия по обочине. Четыре машины находились близко друг к другу, пятый автомобиль располагался на несколько метров дальше.

В настоящее время на месте работают специальные службы. Также очевидцы сообщают, что видели бригады пожарных. Информации о пострадавших пока не поступало. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что 68-летний водитель Mazda Demio погиб на месте массовой аварии в Ленинском районе Новосибирска. В ДТП столкнулись сразу три автомобиля. Один из них выехал на встречную полосу и спровоцировал аварию.

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