Брюссель, 31 октября. Совет Европы (СЕ) намерен выделить средства на повышение квалификации наблюдателей за выборами на Украине. Об этом говорится в тендерной документации.

RT со ссылкой на соответствующие материалы сообщает, что инициативу реализуют в рамках проекта «Поддержание транспарентности, инклюзивности и честности практики проведения выборов на Украине». Предполагается разработка курса онлайн-подготовки для местных наблюдателей на выборах, включая представителей партий и гражданского общества.

Подчеркивается, что проект ищет поставщиков для предоставления услуг по созданию материалов. Также речь идет об оказании методологической поддержки в том, что касается содержания. Совет Европы готов выделить на работу подрядчиков не более 150 тысяч евро.

Согласно требованиям СЕ, в работе подрядчиков видеоролики должны доносить основную идею простым и увлекательным способом. Также важно, чтобы они были короткими и содержали призыв к определенному действию на украинском языке.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что перспективы существования ОБСЕ и Совета Европы снизятся, если они будут поучать страны постсоветского пространства. Также он отметил тупиковость ситуации на Украине.