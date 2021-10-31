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Технологии
Космический корабль «Прогресс» совершит годовой полет к МКС в 2022 году
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Космический корабль «Прогресс» совершит годовой полет к МКС в 2022 году

  /   Обновлено: 31 октября 2021 08:29
Технологии
Космический корабль «Прогресс» совершит годовой полет к МКС в 2022 году
roscosmos.ru  /  Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»

Москва, 31 октября. Российский грузовой корабль «Прогресс МС-19» совершит рекордный по длительности нахождения на Международной космический станции полет. Такая информация следует из программы МКС.

Корабль отправится на орбиту 15 февраля 2022 года. Пуск произведут с космодрома Байконур. В составе Международной космической станции он пробудет до 370 суток, передают РИА Новости.

В 2021 году «Прогресс МС-14» провел 369 суток в космосе и установил рекорд по длительности полета. Корабли данного типа используются для доставки грузов на МКС.

С их помощью также выполняются коррекции расположения станции на орбите. С 1978 года было выполнено 170 запусков «Прогрессов». Три их них не добрались до МКС. Аварии произошли в 2011, 2015 и 2016 годах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что эксплуатация Международной космической станции (МКС) может быть продолжена после 2024 года.

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