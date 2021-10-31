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Билли Айлиш исполнила саундтрек из «Кошмара перед Рождеством» в честь Хеллоуина

  /   Обновлено: 31 октября 2021 08:27
Шоу-бизнес
Билли Айлиш исполнила саундтрек из «Кошмара перед Рождеством» в честь Хеллоуина
Pr Scr youtube.com

Лос-Анджелес, 31 октября. Американская певица Билли Айлиш выступила на концерте и исполнила песню персонажа Салли из мультфильма «Кошмар перед Рождеством» режиссера Тима Бертона.

В 2021 году известному мюзиклу исполняется 28 лет с момента премьеры на большом экране, и за эти годы он стал одним из символов зловещего праздника Хеллоуин. Создатели мультфильма решили отметить эту дату с помощью концерта в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает ScreenRant.

В мероприятии принял участие дирижер Джон Маучери, который отвечал за саундтреки, написанные композитором Дэнни Эльфманом. Сам создатель песен также поднялся на сцену и исполнил партии главного героя — Джека Скеллингтона.

Однако главной звездой вечера стала Билли Айлиш, которая появилась в образе девушки Салли, влюбленной в протагониста. Певица исполнила главную композицию своего персонажа. Интересно, что «Кошмар перед Рождеством» вышел за восемь лет до ее рождения.

Заявлены были два концерта. Первый состоялся 29 октября, ровно через 28 лет после релиза фильма, второй — два дня спустя, непосредственно в Хэллоуин. Также в шоу приняли участие легендарный музыкант-пародист Weird Al Yankovic и Кен Пейдж, который озвучил в мультфильме антагониста Уги-Буги.

Ранее Федеральное агентство новостей собрало топ-5 свежих и самых жутких фильмов для просмотра в Хеллоуин. В список попали хорроры «Злое», «Никто не уйдет живым» и «Ток».

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музыка кино билли айлиш кошмар перед рождеством
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