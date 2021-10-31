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The Mail on Sunday: хакеры украли личные данные Дональда Трампа
Общество
The Mail on Sunday: хакеры украли личные данные Дональда Трампа
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 31 октября. Группа хакеров совершила кибератаку на британский ювелирный дом Graff Diamonds. Также они украли личные данных многих известных личностей, в числе которых экс-президент США Дональд Трамп, сообщила газета The Mail on Sunday.

Авторы публикации сообщили, что за виртуальным ограблением якобы стоит группировка Conti. Среди украденных данных списки клиентов компании, различные счета и квитанции. На данный момент они выставлены на торги в даркнете, хакеры загрузили 69 тысяч документов примерно 11 тысяч клиентов ювелирного дома, что, как сообщили в издании, составляет лишь 1% от украденных файлов.

Помимо Трампа, жертвами атаки якобы стали телеведущая Опра Уинфри, футболист Дэвид Бекхэм и другие. Предположительно, в скором времени хакеры потребуют выкуп в неотслеживаемой криптовалюте. Эксперты по безопасности считают, что доступ к файлам Graff Diamonds злоумышленникам мог предоставить один из сотрудников, открывший вредоносный файл из электронного письма.

Дональд Трамп уже не первый раз становится целью кибератак хакеров. Ранее они атаковали его соцсеть спустя всего несколько часов после объявления о ее запуске.

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