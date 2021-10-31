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Индия готовится произвести более 5 млрд доз вакцин от коронавируса

  /   Обновлено: 31 октября 2021 08:23
Общество
Индия готовится произвести более 5 млрд доз вакцин от коронавируса
pixabay.com

Рим, 31 октября. Индия планирует в 2022 году произвести более 5 млрд доз вакцин от коронавируса для разных стран мира.

Нью-Дели призвала ВОЗ в кратчайшие сроки признать индийские вакцины от коронавируса. Об этом рассказал премьер-министр Нарендра Моди на саммите G20 в Риме.

«Индия всегда серьезно относилась к своим глобальным обязательствам. С трибуны G20 я хочу сегодня сказать вам всем, что Индия готовится выпустить более 5 млрд доз вакцины для всего мира в следующем году. Это обязательство Индии будет иметь большое значение для предотвращения глобального заражения коронавирусом», — сказал он.

Моди напомнил, что у Индии имеется мощная фармацевтическая промышленность. Она поставляла препараты для борьбы с COVID-19 в более чем 150 государств.

Ранее директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ожидает скорой регистрации детской вакцины от коронавируса в России. На данном этапе вакцина для детей проходит фармакоэксперизу.

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