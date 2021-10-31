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WP: США забеспокоились после активности российских сил у границ с Украиной
Политика
WP: США забеспокоились после активности российских сил у границ с Украиной
mil.ru

Вашингтон, 31 октября. Официальные американские и европейские лица выражают обеспокоенность якобы наращиванием российских сил на границах с Украиной, сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что якобы переброска части российских сил к границе с Украиной вызвало беспокойство у официальных лиц в США и Европе, которые думают, что фиксируют «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России». В статье не уточняется, о каких европейских странах, помимо Украины, идет речь.

Официальные лица заявили, что перемещения войск снова их обеспокоила, как в апреле, когда «самое значительное за годы наращивание российских сил у украинской границы вызвало международный резонанс». Особенно стали замечать перемещения после завершения совместных учений РФ и Белоруссии «Запад — 2021» в сентябре.

Ранее российский политолог Ростислав Ищенко заявил, что США не нужна открытая война с Россией, они хотят победить ее без конфликта. Белый дом мог разместить свои ракеты рядом с РФ давно, хотя бы в той же Эстонии.

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украина военная техника границы
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