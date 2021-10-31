Эксперт Исаев предложил сделать маски бесплатными в общественных местах

Москва, 31 октября. Повысить уровень соблюдения масочного режима в стране помогут бесплатные маски для населения в общественных местах.

Общественные места и транспорт являются главными зонами передачи коронавируса. Об этом рассказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, передает ТАСС.

«Не перестаю утверждать: необходимо следить за тем, чтобы бизнесы в регионах обеспечивали доступность масок покупателям в магазинах, аптеках, общественном транспорте. Средства защиты должны быть бесплатными для населения, тогда масочный режим будет лучше соблюдаться», — заявил эксперт.

В то же время он предложил ужесточить наказание для тех, кот отказывается надевать маски в общественных местах. По словам Исаева, необходимо тщательно изучать данные по распространению отдельных штаммов коронавируса в России.

Ранее врач Андрей Поздняков объяснил важность ношения детьми масок в общественных местах. Заболеваемость COVID-19 растет не только среди взрослых, но и детей.