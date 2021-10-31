Ночные заморозки станут оптимальным моментом для посадки капусты под зиму

Москва, 31 октября. Лучшее время для посадки капусты под зиму — когда морозы еще не успели грянуть, но ночью уже установилась температура хотя бы -1 градус, а температура воздуха днем не превышает 0°С.

Именно в это время можно начать высаживать семена. Семян стоит взять в два раза больше, чем при весеннем посеве, так как часть из них погибнет, передает «Белновости». За месяц до планируемой посадки капусты нужно подготовить грядки и удобрить их органическими и комплексными минеральными удобрениями с фосфором и калием.

Если почва глинистая, то вносят еще и золу, песок, перегной, компост. Главное, чтобы капуста росла на солнечном участке, где не застаивается вода. Семена высаживают в сухую землю, потом присыпают бороды садовым грунтом, смешанным с торфом и песком, и укрывают грядки материалом для защиты от замерзания. Порой для этих целей подходит толстый слой осенних листьев.

Недавно российским дачникам рассказали, какие культуры лучше всего подходят для осенних посадок. К ним относятся белокочанная и брюссельская капуста, салат латук, ранние и среднеранние огурцы, морковь, редис и свекла.