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Ночные заморозки станут оптимальным моментом для посадки капусты под зиму
Общество
Ночные заморозки станут оптимальным моментом для посадки капусты под зиму
flickr.com

Москва, 31 октября. Лучшее время для посадки капусты под зиму — когда морозы еще не успели грянуть, но ночью уже установилась температура хотя бы -1 градус, а температура воздуха днем не превышает 0°С.

Именно в это время можно начать высаживать семена. Семян стоит взять в два раза больше, чем при весеннем посеве, так как часть из них погибнет, передает «Белновости». За месяц до планируемой посадки капусты нужно подготовить грядки и удобрить их органическими и комплексными минеральными удобрениями с фосфором и калием.

Если почва глинистая, то вносят еще и золу, песок, перегной, компост. Главное, чтобы капуста росла на солнечном участке, где не застаивается вода. Семена высаживают в сухую землю, потом присыпают бороды садовым грунтом, смешанным с торфом и песком, и укрывают грядки материалом для защиты от замерзания. Порой для этих целей подходит толстый слой осенних листьев.

Недавно российским дачникам рассказали, какие культуры лучше всего подходят для осенних посадок. К ним относятся белокочанная и брюссельская капуста, салат латук, ранние и среднеранние огурцы, морковь, редис и свекла.

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