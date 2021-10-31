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Политолог Денисов об Украине и Минских соглашениях: Киев живет в параллельной реальности
Политика
Политолог Денисов об Украине и Минских соглашениях: Киев живет в параллельной реальности
Федеральное агентство новостей

Москва, 31 октября. В Минских соглашениях Украина перешла от обычной реальности к параллельной. Об этом заявил российский политолог Денис Денисов.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» иронично отметил, что заявлениями официального Киева можно только наслаждаться. Они создают великолепные тексты, которые вызывают восхищение.

«Украинская сторона уже окончательно перешла от реальности в свою параллельную реальность. Они там придумали этот словарик, как можно, как нельзя. Я так понимаю, что у них серьезные проблемы с восприятием действительности, потому что они не знают, как ее описывать», — заявил Денисов.

Политолог Денисов об Украине и Минских соглашениях: Киев живет в параллельной реальности
Федеральное агентство новостей /

Он отметил, что Киев перестал упоминать ЛДНР как субъект, как отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Теперь у них везде фигурирует Россия. По его мнению, для больного мозга это обычное явление, но ненормальное, потому что с этим работать и жить не получится.

Ранее политолог Максим Жаров в интервью для ФАН рассказал, что Украина делает ставку на провокационные действия, чтобы вынудить ДНР и ЛНР на ответную реакцию.

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