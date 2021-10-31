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Пряные травы и лук станут лучшими растениями для зимнего огорода на подоконнике

  /   Обновлено: 31 октября 2021 08:09
Общество
Пряные травы и лук станут лучшими растениями для зимнего огорода на подоконнике
pixabay.com

Москва, 31 октября. Зелень в магазинах можно купить круглый год, однако неизвестно, сколько витаминов осталось в ней после хранения и транспортировки. К тому же огород на подоконнике является хорошим способом для снижения тревожности и стресса.

Тимьян, базилик, розмарин, тмин, мята, мелисса, монарда лимонная, укроп и петрушка прекрасно растут на подоконнике – освежают интерьер и приятно пахнут, информирует «АиФ». Также можно вырастить лук, а если хочется быстрого результата, то подойдет шнитт-лук, он готов для срезки уже через 10–14 дней. Можно использовать и другие виды – батун, слизун.

Пряные травы неприхотливы, им не требуется много питательных веществ, но они могут долго всходить. Чтобы дело пошло быстрее, перед посадкой семена замачивают, а пока побеги не взошли, не поливают, а увлажняют из пульверизатора. Можно вырастить и салат, но для этого нужно поставить светодиодный светильник для рассады.

Ранее дачникам рассказали, как сохранить сладкий вкус у клубники. Ягода может вырасти кислой из-за большого количества поливов, поэтому не следует слишком часто этого делать.

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