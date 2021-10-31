Агрономы и пчеловоды могут получить сельскую надбавку к пенсии в 2022 году

Москва, 31 октября. Получить сельскую надбавку к пенсии в 2022 году смогут те россияне, которые проработали не менее 30 лет в сельской местности, там же живут и не имеют оплачиваемой работы.

При назначении сельской надбавки к пенсии учитывается стаж работы в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в отраслях животноводства, растениеводства и рыбоводства. Об этом сообщает «Российская газета».

В списке тех, кому полагается повышенная пенсия свыше 500 профессий. Среди них агрономы, трактористы, пчеловоды и ветеринары. Сельская надбавка составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии или 1511 рублей 12 копеек. Однако после индексации фиксированной выплаты в 2022 году вырастет размер надбавки.

Ранее Госдума утвердила повышение фиксированной выплаты к пенсии до 6400 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2022 году составит 6401,10 рубля в месяц.