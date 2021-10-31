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Политолог Денисов предложил ЛДНР ответить Украине на бомбардировку атомной подлодкой
Политика
Политолог Денисов предложил ЛДНР ответить Украине на бомбардировку атомной подлодкой
Федеральное агентство новостей

Москва, 31 октября. Если бы Донбасс ответил Украине на атаку беспилотником атомной подводной лодкой под Одессой, то Киев заговорил бы иначе. Об этом заявил политолог Денис Денисов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ имеют право использовать ударные беспилотные аппараты, поскольку они не запрещены Минскими соглашениями. При этом украинские вооруженные силы якобы применили Bayraktar для защитных целей. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» прокомментировал ситуацию.

«Для нас интересна позиция МИД Украины, которая достаточно понятно. Заявил о том, что беспилотники такого типа не запрещены Минскими соглашениями, и никто не может забрать у Украины право на свою оборону, на свою защиту. В этом контексте мы тоже уже проговаривали. Мне больше традиционно нравятся ассиметричные методы воздействия. Если бы какая-нибудь подводная лодка всплывет в районе Одессы с флагом Донецкой народной республики, это будет куда симпатичнее», — подчеркнул политолог.

Политолог Денисов предложил ЛДНР ответить Украине на бомбардировку атомной подлодкой
youtube.com / Polit Navigator

Он добавил, что демонстрация такой оборонной способности заставила бы Киев задуматься насчет адекватного восприятия реальности. В Минских соглашениях ничего не сказано про подлодки, а потому этим нужно пользоваться.

Ранее политолог Наталья Макеева в интервью для ФАН рассказала, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Старомарьевку в Донбассе, вероятно, была инициирована украинским руководством.

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украина донбасс денисов подводная лодка лднр
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