Реконструкция дороги в самом туристическом поселке на Байкале завершится в 2022 году

Иркутск, 31 октября. Дорогу в самом населенном и туристическом поселке Хужир на байкальском острове Ольхон реконструируют в 2022 году. Об этом сообщила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Ольга Золотарева.

В 2017 году по поручению президента России Владимира Путина началась разработка проектной документации на капитальный ремонт дороги около границ Хужира. Начало работ планируется на ноябрь-декабрь 2021 года, окончание — в октябре 2022 года.

На реконструкцию будет затрачено 119,2 млн рублей. В октябре 2022 года должны завершится работы на пятикилометровом участке дороги. Реконструкция началась в апреле 2020 года.

По словам Золотаревой, капитальный ремонт идет по графику. В настоящее время выполнены работы по устройству водопропускных труб, локальных очистных сооружений и устройству земляного полотна, рассказала замминистра транспорта в интервью ТАСС.

Ранее замминистра обороны России Дмитрий Булгаков сообщил, что поезда в тестовом режиме запустят на двух участках восточной ветки БАМ до конца 2021 года.