Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 09:15
08:51
Шоу-бизнес
Звезда «Крика» объяснила популярность серии фильмов ужасов
08:51
Политика
Военный эксперт Сивков призвал Украину не надеяться на обучение армии за счет ЕС
08:49
Шоу-бизнес
Звезда «50 оттенков серого» не жалеет, что снялся в фильме
08:42
Шоу-бизнес
Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала о раке у близкой подруги
08:39
Шоу-бизнес
Звезда «Человека-паука» рассказал о своем детском страхе перед злодеем фильма
08:38
Общество
Пандемия коронавируса повысила траты россиян на интернет-знакомства
08:37
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись ночью на юге Сахалина
08:31
Политика
Совет Европы объявил тендер на создание методичек для наблюдателей на Украине
08:29
Технологии
Космический корабль «Прогресс» совершит годовой полет к МКС в 2022 году
08:27
Шоу-бизнес
Билли Айлиш исполнила саундтрек из «Кошмара перед Рождеством» в честь Хеллоуина
Все новости

Реконструкция дороги в самом туристическом поселке на Байкале завершится в 2022 году
Общество
Реконструкция дороги в самом туристическом поселке на Байкале завершится в 2022 году
wikipedia.org  /  Svetlana Bazykina / CC BY-SA 4.0

Иркутск, 31 октября. Дорогу в самом населенном и туристическом поселке Хужир на байкальском острове Ольхон реконструируют в 2022 году. Об этом сообщила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Ольга Золотарева.

В 2017 году по поручению президента России Владимира Путина началась разработка проектной документации на капитальный ремонт дороги около границ Хужира. Начало работ планируется на ноябрь-декабрь 2021 года, окончание — в октябре 2022 года.

На реконструкцию будет затрачено 119,2 млн рублей. В октябре 2022 года должны завершится работы на пятикилометровом участке дороги. Реконструкция началась в апреле 2020 года.

По словам Золотаревой, капитальный ремонт идет по графику. В настоящее время выполнены работы по устройству водопропускных труб, локальных очистных сооружений и устройству земляного полотна, рассказала замминистра транспорта в интервью ТАСС.

Ранее замминистра обороны России Дмитрий Булгаков сообщил, что поезда в тестовом режиме запустят на двух участках восточной ветки БАМ до конца 2021 года.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Реконструкция дороги в самом туристическом поселке на Байкале завершится в 2022 году
реконструкция байкал дорога
Комментировать