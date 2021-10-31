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Российские фигуристки заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Ванкувере

  /   Обновлено: 31 октября 2021 09:01
Спорт
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Ванкувере
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Ванкувер, 31 октября. Российская фигуристка Камила Валиева победила на Гран-при Skate Canada в Ванкувере, установив сразу два мировых рекорда.

Российские фигуристки полностью заняли пьедестал на канадском этапе Гран-при. Золото досталось Камилле Валиевой. В сумме фигуристка набрала 265,08 балла. Серебро получила Елизавета Туктамышева, заработавшая 232,88 балла. Третье место заняла Алена Косторная, которая набрала 214,54 балла.

Для 15-летней россиянки этап Гран-при стал дебютным на взрослом уровне. Ранее Валиева также с двумя мировыми рекордами одержала победу на международном турнире в Финляндии.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о результатах Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой и Алены Косторной на канадском Гран-при. Российский специалист отметила, что фигуристки потрясающе катаются, не допуская ошибок.

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фигурное катание гран-при Камила Валиева
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