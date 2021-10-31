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Ночные морозы установятся в ближайшие дни в азиатской части России
Общество
Ночные морозы установятся в ближайшие дни в азиатской части России
pixabay.com  /  Elmira Ashirova

Москва, 31 октября. Очень холодная погода будет в самых густонаселенных районах азиатской части страны, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Юг Западной Сибири, такие регионы, как Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край ожидают ночные морозы до минус 10-15 градусов, сообщил синоптик в беседе с ТАСС.

Дневная температура в этой части страны также будет ниже нуля. А вот на юге европейской части России за счет антициклона установится очень теплая погода. На Черноморском побережье температура будет плюс 21-23 градуса, замечательная температура. В Крыму — примерно плюс 17-18. Однако не стоит торопиться ехать на море и загорать. Несмотря на мягкую температуру, уже не идет речи о бархатном сезоне и тем более купании.

Людям, которые особенно чувствительны к изменениям температур, следует тренировать сосуды. Для этого подходит регулярное применение контрастного душа и другие закаливающие процедуры.

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